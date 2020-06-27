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Саснович выиграла открытый чемпионат Беларуси по теннису

27.06.2020 16:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александра Саснович выиграла открытый чемпионат Беларуси по теннису.

Первая ракетка турнира не встретила сопротивления и в финале, уверенно обыграв 17-летнюю Яну Колодынску – 6:3, 6:2. Александра за весь турнир не проиграла соперницам ни одного сета. В ближайших планах теннисистки – соревнования в Италии, а затем серия турниров за океаном, в том числе и открытый чемпионат США.

В мужском первенстве тоже без сенсаций. Белорус Иван Лютаревич в финале проиграл первому сеянному Аслану Карацеву из России – 1:6, 3:6. Лютаревич вместе с Саснович добрались до финала и в смешанном разряде, где в трех сетах уступили дуэту Лидия Морозова и Андрей Василевский – 6:1, 1:6, 6:10. 

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Александра Саснович выиграла открытый чемпионат Беларуси по теннису. Первая ракетка турнира не встретила сопротивления и в финале, уверенно обыграв 17-летнюю Яну...
 
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