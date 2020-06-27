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Главный санврач Минска: «Запрет на использование воды в питьевых целях снят»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Последние подробности о качестве воды в Минске. Во Фрунзенском и Московском районах снят запрет на использование воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нелли Гиндюк, главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Результаты лабораторного контроля показали, что вода соответствует требованиям, в том числе по хлорорганическим соединениям. Следует отметить, что более чем сутки по Фрунзенскому району не регистрируются пробы с отклонением от нормативных требований.
В Московском районе по этому показателю 26 июня отмечались отклонения в трех образцах. По результатам проб, отобранных днем, вечером и утром 27 июня, вода соответствует всем требованиям.
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Новости Беларуси. Последние подробности о качестве воды в Минске. Во Фрунзенском и Московском районах снят запрет на использование воды, сообщили в программе...
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