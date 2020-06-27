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«Каб не савецкі перыяд, мы б не мелі гэтыя межы. Гэта, па сутнасці, важнейшы этап станаўлення нашай дзяржаўнасці»
Источник материала: СТВ
Становление белорусской государственности и формирование страны в нынешних границах обсуждали эксперты в программе
Сергей Ходин, заведующий кафедрой источниковедения исторического факультета БГУ:
І больш таго, прафесійна займаючыся 20-ымі гадамі ХХ стагоддзя, я, сапраўды, хацеў падкрэсліць: вось момант – гэтыя 20-ыя гады ХХ стагоддзя, калі, па сутнасці, уся нацыя, нават прынята рашэнне аб роспуску Рады Беларускай Рэспублікі, спробы реалізацыі сваёй нацыянальнай мадэлі мадэрнізацыі, вылучэнне і вызначэнне сваіх дзеячоў – вось гэты безумоўны этап паказаў, наколькі можна рухацца наперад і наколькі гэта заўсёды пазітыўна і хутка. І нават гэта выклікае ў многіх адпаведна адразу непаразуменне – не заўсёды ўсім гэта падабаецца. Таму безумоўна, адзінства – гэта тое, што з’яўляецца вельмі важным і галоўным.
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«Каб не савецкі перыяд, мы б не мелі гэтыя межы. Гэта, па сутнасці, важнейшы этап станаўлення нашай дзяржаўнасці»
Становление белорусской государственности и формирование страны в нынешних границах обсуждали эксперты в программе «В обстановке мира». В Беларуси нужно...
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