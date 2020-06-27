ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Известно расписание матчей сборной Беларуси по футболу в Лиге наций

27.06.2020 17:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Известно расписание матчей сборной Беларуси по футболу в Лиге наций

Исполнительный комитет УЕФА утвердил расписание матчей Лиги наций сезона-2020/21.

Наша сборная стартует в турнире 4 сентября домашней игрой с командой Албании, а последний матч группового этапа проведёт с ней же на выезде 18 ноября. 7 сентября подопечные Михаила Мархеля в Нур-Султане сыграют со сборной Казахстана. А 11-го ноября также в гостях с Литвой. Это будет уже новый розыгрыш турнира. Еще не завершены соревнования в Лиге наций этого сезона, где сборная Беларуси в полуфинале в Тбилиси встретится с Грузией. Этот матч пройдет в октябре.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исполнительный комитет УЕФА утвердил расписание матчей Лиги наций сезона-2020/21. Наша сборная стартует в турнире 4 сентября домашней игрой с командой Албании, а...
 
Новости дня
Новости разные
 
Саснович выиграла открытый чемпионат Беларуси по теннису
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика