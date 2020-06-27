Известно расписание матчей сборной Беларуси по футболу в Лиге наций

Источник материала: ОНТ

Исполнительный комитет УЕФА утвердил расписание матчей Лиги наций сезона-2020/21.

Наша сборная стартует в турнире 4 сентября домашней игрой с командой Албании, а последний матч группового этапа проведёт с ней же на выезде 18 ноября. 7 сентября подопечные Михаила Мархеля в Нур-Султане сыграют со сборной Казахстана. А 11-го ноября также в гостях с Литвой. Это будет уже новый розыгрыш турнира. Еще не завершены соревнования в Лиге наций этого сезона, где сборная Беларуси в полуфинале в Тбилиси встретится с Грузией. Этот матч пройдет в октябре.

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