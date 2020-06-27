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Владимир Караник: «Поручение в два раза увеличить зарплату медработников в ближайшие годы никто с повестки не снимал»

27.06.2020 17:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сегодня, 27 июня, лучшие выпускники услышат напутственные слова от главы государства. Республиканский бал выпускников проходит в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2020 году диплом о высшем образовании получат 53,5 тысячи молодых людей.

Владимир Караник: «Поручение в два раза увеличить зарплату медработников в ближайшие годы никто с повестки не снимал»

А буквально вчера их поздравляли руководители курирующих ведомств. Например, министр здравоохранения за сладким столом пошутил, что, мол, у выпускников порой больше научных работ, чем у него.

Владимир Караник: «Поручение в два раза увеличить зарплату медработников в ближайшие годы никто с повестки не снимал»

Владимир Караник: «Поручение в два раза увеличить зарплату медработников в ближайшие годы никто с повестки не снимал»

А если серьезно, то именно зачастую молодая кровь заставляет работать весь организм здравоохранения. Но за медицинской маской должна всегда быть человечность и отзывчивость. Блеск в глазах сегодняшних выпускников министр увидел.

Владимир Караник: «Поручение в два раза увеличить зарплату медработников в ближайшие годы никто с повестки не снимал»

Владимир Караник: «Поручение в два раза увеличить зарплату медработников в ближайшие годы никто с повестки не снимал»

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Общаясь и со студентами, и с выпускниками, ты видишь, что глаза горят. На сегодняшний момент в том числе задача и руководителя, куда приходят молодые специалисты, – делать всё, чтобы этот взгляд не потух, чтобы желание помогать людям осталось и развивалось дальше.

На сегодняшний момент на уровне государства ставится вопрос о том, что «свечение» не должно быть безвозмездным – врач отдает частицу своей души.

Это достаточно сложное образование, это достаточно ответственная работа, которая должна хорошо оплачиваться. И поручение в два раза увеличить заработную плату медицинских работников в ближайшие годы никто с повестки не снимал.

Люди в материале: Владимир Караник, Евгений Пустовой

 
 
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Новости Беларуси. Сегодня, 27 июня, лучшие выпускники услышат напутственные слова от главы государства. Республиканский бал выпускников проходит в белорусской...
 
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