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Владимир Караник: «Поручение в два раза увеличить зарплату медработников в ближайшие годы никто с повестки не снимал»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сегодня, 27 июня, лучшие выпускники услышат напутственные слова от главы государства. Республиканский бал выпускников проходит в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А буквально вчера их поздравляли руководители курирующих ведомств. Например, министр здравоохранения за сладким столом пошутил, что, мол, у выпускников порой больше научных работ, чем у него.
А если серьезно, то именно зачастую молодая кровь заставляет работать весь организм здравоохранения. Но за медицинской маской должна всегда быть человечность и отзывчивость. Блеск в глазах сегодняшних выпускников министр увидел.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
На сегодняшний момент на уровне государства ставится вопрос о том, что «свечение» не должно быть безвозмездным – врач отдает частицу своей души.
Это достаточно сложное образование, это достаточно ответственная работа, которая должна хорошо оплачиваться. И поручение в два раза увеличить заработную плату медицинских работников в ближайшие годы никто с повестки не снимал.
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Владимир Караник: «Поручение в два раза увеличить зарплату медработников в ближайшие годы никто с повестки не снимал»
Новости Беларуси. Сегодня, 27 июня, лучшие выпускники услышат напутственные слова от главы государства. Республиканский бал выпускников проходит в белорусской...
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