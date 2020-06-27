Запрет на использование водопроводной воды для питья сняли в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Санитарно-гигиеническая служба сняла запрет на употребление для питья воды из водопроводной системы в двух крупнейших районах на западе Минска – во Фрунзенском и Московском районах, сообщает «МИР 24».

Последние несколько дней 800 тысяч жителей двухмилионного города пребывали дома без чистой питьевой воды. Граждане жаловались, что из кранов она течет неприятная по вкусу и запаху . Есть предположение, что в условиях жары произошел застой и при запуске испорченная вода попала в систему.

Ситуацию взял под контроль президент Беларуси Александр Лукашенко. Все эти дни в данные районы был организован подвоз воды в автоцистернах. После решения проблемы специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии продолжают мониторинг качества и безопасности питьевой воды в городе в круглосуточном режиме.