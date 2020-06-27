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Запрет на использование водопроводной воды для питья сняли в Минске

27.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Санитарно-гигиеническая служба сняла запрет на употребление для питья воды из водопроводной системы в двух крупнейших районах на западе Минска – во Фрунзенском и Московском районах, сообщает «МИР 24».

Последние несколько дней 800 тысяч жителей двухмилионного города пребывали дома без чистой питьевой воды. Граждане жаловались, что из кранов она течет неприятная по вкусу и запаху. Есть предположение, что в условиях жары произошел застой и при запуске испорченная вода попала в систему.

Ситуацию взял под контроль президент Беларуси Александр Лукашенко. Все эти дни в данные районы был организован подвоз воды в автоцистернах. После решения проблемы специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии продолжают мониторинг качества и безопасности питьевой воды в городе в круглосуточном режиме.



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Теги: Минск
 
 
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В условиях жары произошел застой и при запуске испорченная вода попала в систему.
 
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