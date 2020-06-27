Республиканский бал выпускников проходит в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

Серьёзный шаг во взрослую жизнь. Республиканский бал выпускников проходит в эти минуты в Минске. Приглашение на торжество получили около двухсот лучших студентов страны, все они лауреаты престижных конкурсов, стипендиаты специального фонда Президента.

У них ещё всё впереди, но этот вечер навсегда останется одним из самых приятных воспоминаний о чудесном студенческом времени. Со словами напутствия к молодым людям, чьи успехи считаются выдающимися, по традиции обратился Александр Лукашенко. Многие из тех, кто в зале, уже состоялись как учёные, врачи, производственники, педагоги. Главное пожелание от Главы государства – сберечь суверенитет. Именно независимость позволяет нам и следующим поколениям оставаться белорусами и работать в родной стране.

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