Лукашенко: суверенитет позволяет нам оставаться белорусами

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко участвует в субботу, 27 июня, в Республиканском бале выпускников вузов, сообщает БЕЛТА.

Глава государства напутствовал молодое поколение, отметив, что главное для них – суметь сберечь свою страну.

Фото: БЕЛТА

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