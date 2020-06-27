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Лукашенко: суверенитет позволяет нам оставаться белорусами

27.06.2020 17:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: суверенитет позволяет нам оставаться белорусами

Президент Беларуси Александр Лукашенко участвует в субботу, 27 июня, в Республиканском бале выпускников вузов, сообщает БЕЛТА.

Глава государства напутствовал молодое поколение, отметив, что главное для них – суметь сберечь свою страну.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко участвует в субботу, 27 июня, в Республиканском бале выпускников вузов, сообщает БЕЛТА. Глава государства напутствовал...
 
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