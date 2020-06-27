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Лукашенко: суверенитет позволяет нам оставаться белорусами
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко участвует в субботу, 27 июня, в Республиканском бале выпускников вузов,
Глава государства напутствовал молодое поколение, отметив, что главное для них – суметь сберечь свою страну.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко участвует в субботу, 27 июня, в Республиканском бале выпускников вузов, сообщает БЕЛТА. Глава государства напутствовал...
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