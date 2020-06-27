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Ситуация у магазина Symbal.by. Что это было? Мнение Григория Азарёнка

27.06.2020 17:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ситуация у магазина Symbal.by. Что это было? Мнение Григория Азарёнка

Григорий Азаренок, корреспондент:
Итак, мы получили урок успешного маркетинга. Звучит он просто: товар не идет, залежался на складе, платить за аренду нечем – нужно устроить акцию. Скидка, распродажа, реклама... Но идеальнее всего – политическую.

Тут кое-кто очень сильно распереживался из-за очереди в один магазин. А некоторые известные личности в недоумении восклицают и кликушествуют: что же это такое делается, люди добрые? Граждане стоят за бельем, а их задерживают! Вникать в детали и разбираться мало кто удосуживается. Придется сделать это за вас.

Григорий Азаренок:
Итак, вечер вторника. Проспект Машерова. Магазин сувениров объявил, что закрывается. Для рекламной кампании и успешной распродажи они, конечно же, сказали, что виной тому власть и политическое преследование. Оставим этот бред за скобками.

Выстроилась очередь из желающих отовариться. О вкусах, конечно, не спорят. Ну да ладно. Но эта очередь закрыла выезд со двора автомобилю. И вот что произошло дальше.

Ситуация у магазина Symbal.by. Что это было? Мнение Григория Азарёнка

Что затем? Откуда появилась милиция: поверьте, у нее хватает дел, кроме разборок в очередях. Но ее вызвали.

Ситуация у магазина Symbal.by. Что это было? Мнение Григория Азарёнка

Добрый день! Машерова. Symbal.by магазин. Случилась потасовочка, меня ударили. Я хочу заявить в милицию. Машерова, 18, если я не ошибаюсь. Возле магазина.

Аудиозапись звонка слушайте на видео.

Григорий Азаренок:
Что делает милиция, когда ее вызывают? Приезжает – логично? Ну вот она и приехала.

Пресс-служба МВД:
Участников конфликта доставили для разбирательства в Советское РУВД Минска, сотрудники которого проводят проверку по факту драки и повреждения автомобиля. Сейчас устанавливаются причины происшествия, в связи с чем начат административный процесс в отношении еще нескольких человек.

Григорий Азаренок:
Штатная, рядовая, банальная и скучная ситуация. Но вы решили сделать из нее флешмоб общенационального масштаба. Конечно, ваше право. Потом некоторые граждане, которым, видимо, нечем заняться, устроили челлендж: звонить в РУВД и спрашивать всякий бред.

Ситуация у магазина Symbal.by. Что это было? Мнение Григория Азарёнка

Григорий Азаренок:
Надо признаться, сотрудники при исполнении держались очень вежливо и тактично. Я бы так, наверное, не смог. Правда, пока некоторые занимались ерундой и занимали линию, кто-то не мог дозвониться и сообщить о грабеже, разбое или драке. Но это в светлые головы телефонных фетишистов не пришло.  

Григорий Азаренок:
В интересное время, однако, мы живем. И тут вопрос не в хайпе на пустом месте. Беспокоит другое. Прежде, чем о чем-то судить, надо разобраться. Не две – три картинки в «телеге» посмотреть, а хотя бы 5 минут потратить и вникнуть в ситуацию. Избавляйтесь от клипового мышления, иначе в политическую акцию превратят и пьяную разборку под забором. Лучше стоять в очереди в книжный магазин.  

Люди в материале: Григорий Азаренок

 
Теги: Минск
 
 
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Григорий Азаренок, корреспондент:Итак, мы получили урок успешного маркетинга. Звучит он просто: товар не идет, залежался на складе, платить за аренду нечем – нужно...
 
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