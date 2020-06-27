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Ректор медуниверситета рассказал, почему особенно гордится выпускниками 2020-го

27.06.2020 17:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В 2020 году на Республиканский балл выпускников в Минске больше всего приглашено именно будущих врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ректор медуниверситета рассказал, почему особенно гордится выпускниками 2020-го

Ректор медуниверситета рассказал, почему особенно гордится выпускниками 2020-го

Ректор медуниверситета рассказал, почему особенно гордится выпускниками 2020-го

Два десятка выпускников медуниверситетов. Уже многие прошли боевое крещение.

Владимир Караник: «Поручение в два раза увеличить зарплату медработников в ближайшие годы никто с повестки не снимал»

В 2020 году диплом о высшем образовании получат 53,5 тысячи молодых людей.

Ректор столичного меда на крыло поставил тысячи докторов, но за этот выпуск особо горд.

Ректор медуниверситета рассказал, почему особенно гордится выпускниками 2020-го

Ректор медуниверситета рассказал, почему особенно гордится выпускниками 2020-го

Анатолий Сикорский, ректор Белорусского государственного медицинского университета:
После того, как мы предложили оказать помощь практическому здравоохранению, более одной тысячи студентов активно занимались всеми видами лечебной работы в стационарах, клиниках, машинах скорой медицинской помощи. Участвовали в расследовании эпидситуации в том или другом районе Минска или региональных каких-то учреждениях здравоохранения Минской области.

Люди в материале: Анатолий Сикорский, Евгений Пустовой

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В 2020 году на Республиканский балл выпускников в Минске больше всего приглашено именно будущих врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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