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Ректор медуниверситета рассказал, почему особенно гордится выпускниками 2020-го
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В 2020 году на Республиканский балл выпускников в Минске больше всего приглашено именно будущих врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Два десятка выпускников медуниверситетов. Уже многие прошли боевое крещение.
Ректор столичного меда на крыло поставил тысячи докторов, но за этот выпуск особо горд.
Анатолий Сикорский, ректор Белорусского государственного медицинского университета:
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Новости Беларуси. В 2020 году на Республиканский балл выпускников в Минске больше всего приглашено именно будущих врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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