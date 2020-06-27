Комфортная температура дома: как выбрать сплит-систему

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С наступлением теплого времени года люди все чаще задумываются о приобретении климатической техники. Кондиционеры помогают создать в помещении оптимальные показатели воздуха, способствуя его охлаждению либо подогреву, очищению и циркуляции. Однако не всем известно, как выбрать сплит-систему, чтобы техника работала эффективно и безотказно.

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О сплит-системах подробнее



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Домовладельцы стараются выбрать сплит-систему — удобную, практичную и бесшумную установку. Сплит-система состоит из двух частей: блок с компрессором, вентилятором размещают на улице, а блок с фильтрами воздуха в квартире.

Подбирают тип оборудования по оптимальному распределению воздушных потоков.

Настенная модель выдувает поток воздуха в одном направлении. Такой вариант подходит для квартир, где равномерность распределения воздушной массы не важна, а сама комната охлаждается быстро.

Напольно-потолочный кондиционер равномерно распределяет воздушный поток вдоль потолка либо стен, не создавая сквозняков.

Эффективные и мощные модели — кассетные сплит-системы. Их устанавливают в торговых центрах, офисах, магазинах. Для квартиры такой вариант, как правило, не подходит, так как потолки должны быть высокими, чтобы скрыть основную часть внутреннего блок.

Чтобы не испортить стену и не нарушить интерьер гостиничного номера либо роскошного коттеджа, применяют канальный кондиционер со скрытым внутренним блоком, интегрированным в вентиляционную трубу.

Мультисплит-система предназначена для установки в доме с большим количеством комнат. К наружному блоку подключают несколько внутренних блоков, причем любого типа.

Изучаем функции



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Чтобы правильно выбрать сплит-систему, необходимо уделить внимание не только возможности установки и количеству блоков, но и функционалу устройства, его техническим характеристикам.

Поинтересуйтесь типом компрессора — это обычный агрегат или инверторный. Если второй тип, то узел сможет преобразовывать ток из постоянного в переменный и наоборот. Тогда производительность устройства будет изменяться как по теплу, так и по холоду. Для его работы понадобится значительно меньше электроэнергии.

Следует рассчитать оптимальную мощность вашей будущей покупки. Для жилых помещений — это 1 кВт на 10 кв.м. Для проведения более сложных расчетов, с учетом освещенности квартиры, высоты потолка, применяют формулы, которые рассчитывают на универсальных онлайн-калькуляторах.

Важнейшим показателем, особенно, если необходимо выбрать сплит-систему в детскую или спальню, является уровень шума. Это значение не должно превышать 25−30 дБ. Перед покупкой ознакомьтесь в отзывами, насколько шумно работает система.

В современных сплит-системах устанавливаются фильтры для очищения воздуха. Для обустройства детских применяют улучшенные модели фильтров.

Существует еще перечень критериев, которыми необходимо поинтересоваться. Это количество режимов переключения, тип применяемого хладоагента, класс энергопотребления. Не менее важно знать на каком уровне предлагается сервисное обслуживание, гарантийный срок устройства, длительность эксплуатации.

Имея в запасе эту информацию, у вас не возникнет вопрос, как выбрать сплит-систему, которая давно перестала быть предметом роскоши, а стала незаменимым средством для создания в доме комфортной атмосферы. Чтобы заказать кондиционер в Минске , обращайтесь в компании каталога TAM.BY .