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Сотрудники ГАИ помогли вернуться домой потерявшемуся дедушке

27.06.2020 18:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В пятницу, 26 июня, около 10 утра в дежурную часть ГАИ УВД Брестского облисполкома поступило сообщение о том, что на перекрестке брестских улиц Московская и Фруктовая на проезжей части лежит пожилой мужчина.

Сотрудники ГАИ помогли вернуться домой потерявшемуся дедушке


Подъехав к перекрестку, инспекторы ГАИ увидели указанного мужчину: он сидел около тротуара, выглядел растерянно. Предложенную инспекторами помощь принял охотно, так как точного адреса проживания не помнил. В одном из дворов, куда милиционеры привезли 76-летнего пенсионера, его узнали соседки.

Инспекторы провели мужчину до квартиры, дверь открыла супруга. Она рассказала, что два дня назад пенсионер ушел из дому, а она все это время переживала и не знала, что и делать. Брестчанка искренне поблагодарила инспекторов за то, что помогли ее мужу вернуться домой.



Не теряйте близких людей, не оставайтесь равнодушными к одиноким пожилым людям. Помогайте друг другу, ведь вместе делать добро – легко!

 
 
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  В пятницу, 26 июня, около 10 утра в дежурную часть ГАИ УВД Брестского облисполкома поступило сообщение о том, что на перекрестке брестских улиц Московская и...
 
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