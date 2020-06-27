Сотрудники ГАИ помогли вернуться домой потерявшемуся дедушке

Источник материала: Виртуальный Брест

В пятницу, 26 июня, около 10 утра в дежурную часть ГАИ УВД Брестского облисполкома поступило сообщение о том, что на перекрестке брестских улиц Московская и Фруктовая на проезжей части лежит пожилой мужчина.







Подъехав к перекрестку, инспекторы ГАИ увидели указанного мужчину: он сидел около тротуара, выглядел растерянно. Предложенную инспекторами помощь принял охотно, так как точного адреса проживания не помнил. В одном из дворов, куда милиционеры привезли 76-летнего пенсионера, его узнали соседки.



Инспекторы провели мужчину до квартиры, дверь открыла супруга. Она рассказала, что два дня назад пенсионер ушел из дому, а она все это время переживала и не знала, что и делать. Брестчанка искренне поблагодарила инспекторов за то, что помогли ее мужу вернуться домой.





Не теряйте близких людей, не оставайтесь равнодушными к одиноким пожилым людям. Помогайте друг другу, ведь вместе делать добро – легко!

