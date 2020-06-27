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Лукашенко на выпускном балу в Беларуси наградил лучших студентов и преподавателей

27.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

У выпускников вузов наступает свой короткий летний отпуск. Они смогут отдохнуть от лекций и экзаменов. Впереди еще устройство на работу. А пока молодые специалисты отмечают окончание учебы и принимают поздравления. На республиканский бал в Беларуси приехал поздравить отличников Александр Лукашенко. Что пожелал выпускникам президент, знает корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова.

Их встречают словно кинозвезд, а они и выглядят, и ведут себя под стать: улыбаются перед телекамерами и охотно позируют фотографам. Такой вечер эти молодые люди заслужили – окончили свои университеты на отлично, а некоторые уже успели поработать по специальности.

Будущие журналисты, военные, инженеры, педагоги. А еще среди выпускников, которых в этом году пригласили на главный бал, много медиков.

«С одной стороны радостно, что новый этап, самостоятельная жизнь, врачевание. С другой – грустно, что заканчиваются студенческие годы», – отметили выпускники БГМУ Анна и Никита Ткачук.

Они фотографируются на память с министром здравоохранения, и не верят, что это все наяву. Ведь еще вчера многие из них работали в стационарах страны наравне со старшими коллегами по много часов в защитных костюмах. Елена Ладыжина и Андрей Водич трудились в инфекционной больнице в разгар пандемии.

«Мы не могли остаться в стороне. Это не громкие слова – это наш долг», – сказала выпускница Витебского государственного медуниверситета Елена Ладыжина.

Лучшим студентам и преподавателям президент Александр Лукашенко сегодня вручил государственные награды. И всем молодым людям, которые в этом году окончили белорусские вузы, пожелал оставаться патриотами.

«Хочу всем вам, наши дорогие выпускники, пожелать главного – сберечь свою страну. Это не абстрактное понятие – это то, что позволит вам и следующим поколениям оставаться белорусами. На чужой земле вы не будете белорусами, только на своей. Это позволит самим принимать решения в своей жизни и жизни страны, а не оглядываться по сторонам и думать, что скажут или, еще хуже, укажут с Востока или Запада. Не поклоняться всему иностранному, не подражать чужим традициям, а самим стать образцом, на который захотят равняться другие страны и народы», – сказал Лукашенко.

Красивым и талантливым молодым специалистам президент пожелал ничего не бояться и не ждать подходящего момента, а делать шаги к успеху прямо сейчас. Но перед этим, конечно, хорошо отдохнуть на балу, который, вопреки всем испытаниям, состоялся.



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Будущие журналисты, военные, инженеры, педагоги. А еще среди выпускников, которых в этом году пригласили на главный бал, много медиков.
 
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