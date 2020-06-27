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Лукашенко на выпускном балу в Беларуси наградил лучших студентов и преподавателей
27.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
У выпускников вузов наступает свой короткий летний отпуск. Они смогут отдохнуть от лекций и экзаменов. Впереди еще устройство на работу. А пока молодые специалисты отмечают окончание учебы и принимают поздравления. На республиканский бал в Беларуси приехал поздравить отличников Александр Лукашенко. Что пожелал выпускникам президент, знает корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова.
Их встречают словно кинозвезд, а они и выглядят, и ведут себя под стать: улыбаются перед телекамерами и охотно позируют фотографам. Такой вечер эти молодые люди заслужили – окончили свои университеты на отлично, а некоторые уже успели поработать по специальности.
Будущие журналисты, военные, инженеры, педагоги. А еще среди выпускников, которых в этом году пригласили на главный бал, много медиков.
Они фотографируются на память с министром здравоохранения, и не верят, что это все наяву. Ведь еще вчера многие из них работали в стационарах страны наравне со старшими коллегами по много часов в защитных костюмах. Елена Ладыжина и Андрей Водич трудились в инфекционной больнице в разгар пандемии.
«Мы не могли остаться в стороне. Это не громкие слова – это наш долг», – сказала выпускница Витебского государственного медуниверситета Елена Ладыжина.
Лучшим студентам и преподавателям президент Александр Лукашенко сегодня вручил государственные награды. И всем молодым людям, которые в этом году окончили белорусские вузы, пожелал оставаться патриотами.
Красивым и талантливым молодым специалистам президент пожелал ничего не бояться и не ждать подходящего момента, а делать шаги к успеху прямо сейчас. Но перед этим, конечно, хорошо отдохнуть на балу, который, вопреки всем испытаниям, состоялся.
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Будущие журналисты, военные, инженеры, педагоги. А еще среди выпускников, которых в этом году пригласили на главный бал, много медиков.
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