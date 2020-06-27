Как уберечься от укуса гадюки, рассказали в Минприроды

Источник материала: ОНТ

Что делать, если вы встретили гадюку, и как обезопасить себя от укуса, рассказали специалисты Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Как сообщается на сайте министерства, нужно заранее подготовиться к возможной встрече.

Если же все-таки контакта избежать не удалось, то нужно первая помощь при укусе гадюке должна включать следующие действия:

В Минприроды добавили, что смертельные случаи после укуса гадюки обычно очень редки, поскольку змея небольшая и не выделяет много яда.

При этом даже если человек после укуса хорошо себя чувствует, ему все равно нужно быстро попасть к врачу, поскольку может проявиться аллергическая реакция.

Фото: pixabay

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