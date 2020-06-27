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Александр Лукашенко – белорусской молодёжи: «В каждом из вас заложены лучшие национальные черты»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси 27 июня принял участие в открытии Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Приглашение на бал выпускников получили именно те, кто упорным трудом добились вершин уже в студенчестве. Профессия освоена, диплом получен, но впереди самый строгий экзамен – жизнь. А сегодня – заслуженный бал. Поздравляет лично Президент. В Беларуси такая традиция.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу всем вам, наши дорогие выпускники, пожелать главного – сберечь свою страну. Это не абстрактное понятие – это то, что позволит вам и следующим поколениям оставаться белорусами. На чужой земле вы не будете белорусами, только на своей. Это позволит самим принимать решения в своей жизни и жизни страны, а не оглядываться по сторонам и думать, что скажут или, еще хуже, укажут с Востока или Запада. Не поклоняться всему иностранному, не подражать чужим традициям, а самим стать образцом, на который захотят равняться другие страны и народы.
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 27 июня принял участие в открытии Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования, сообщили в программе...
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