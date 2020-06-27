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Игорь Карпенко: «Как любой педагог, я каждый год ощущаю нотки ностальгии – выпуск студентов»

27.06.2020 20:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня принял участие в открытии Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко: «Как любой педагог, я каждый год ощущаю нотки ностальгии – выпуск студентов»

Приглашение на бал выпускников получили именно те, кто упорным трудом добились вершин уже в студенчестве. Профессия освоена, диплом получен, но впереди самый строгий экзамен – жизнь.

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Игорь Карпенко: «Как любой педагог, я каждый год ощущаю нотки ностальгии – выпуск студентов»

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Как любой педагог, я каждый год ощущаю нотки ностальгии – выпуск студентов. В течение года мне приходилось соприкасаться с ними, где-то общаться, встречаться. Я очень активно езжу по вузам.

Жаль выпускать их, но вместе с тем мы понимаем, что они идут сегодня в наш народнохозяйственный комплекс, будут обеспечивать стабильную работу нашей экономической системы.

Игорь Карпенко: «Как любой педагог, я каждый год ощущаю нотки ностальгии – выпуск студентов»

Игорь Карпенко: «Как любой педагог, я каждый год ощущаю нотки ностальгии – выпуск студентов»

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Люди в материале: Игорь Карпенко, Евгений Пустовой

 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня принял участие в открытии Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования,...
 
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