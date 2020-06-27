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Игорь Карпенко: «Как любой педагог, я каждый год ощущаю нотки ностальгии – выпуск студентов»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня принял участие в открытии Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Приглашение на бал выпускников получили именно те, кто упорным трудом добились вершин уже в студенчестве. Профессия освоена, диплом получен, но впереди самый строгий экзамен – жизнь.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Жаль выпускать их, но вместе с тем мы понимаем, что они идут сегодня в наш народнохозяйственный комплекс, будут обеспечивать стабильную работу нашей экономической системы.
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня принял участие в открытии Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования,...
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