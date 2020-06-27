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Президент на Республиканском балу выпускников: делайте всё в своё время. Завтра вы это сделать, возможно, не сможете

27.06.2020 20:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня принял участие в открытии Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – белорусской молодёжи: «В каждом из вас заложены лучшие национальные черты»

Сегодня у выпускников праздник. Торжество молодости. Это не раз подчеркнул и Президент. Как и то, что главное – это защита суверенитета.

Президент на Республиканском балу выпускников: делайте всё в своё время. Завтра вы это сделать, возможно, не сможете

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Делайте все в свое время. Если вы сегодня чего-то не сделали, завтра вы это сделать, возможно, не сможете. Придут другие люди, и вы с ними встретитесь. Наступит новое время, которое потребует от вас других действий и шагов. Поэтому то, что вы должны сделать сегодня, делайте сегодня.

Президент на Республиканском балу выпускников: делайте всё в своё время. Завтра вы это сделать, возможно, не сможете

Ну и на злобу дня. Я вас очень прошу, покажите всему миру и некоторым нашим, кто не видит или кто ослеп, что у нас есть настоящая молодежь. Красивая, умная, понимающая то, что происходит в жизни, и обязательно устремленная в будущее. Счастья вам, здоровья и хорошего настроения не только сегодня, но и в том будущем, в которое вы сегодня смотрите и в которое устремлены ваши взгляды.

Президент на Республиканском балу выпускников: делайте всё в своё время. Завтра вы это сделать, возможно, не сможете

Президент на Республиканском балу выпускников: делайте всё в своё время. Завтра вы это сделать, возможно, не сможете

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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня принял участие в открытии Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования,...
 
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