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Президент на Республиканском балу выпускников: делайте всё в своё время. Завтра вы это сделать, возможно, не сможете
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня принял участие в открытии Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня у выпускников праздник. Торжество молодости. Это не раз подчеркнул и Президент. Как и то, что главное – это защита суверенитета.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну и на злобу дня. Я вас очень прошу, покажите всему миру и некоторым нашим, кто не видит или кто ослеп, что у нас есть настоящая молодежь. Красивая, умная, понимающая то, что происходит в жизни, и обязательно устремленная в будущее. Счастья вам, здоровья и хорошего настроения не только сегодня, но и в том будущем, в которое вы сегодня смотрите и в которое устремлены ваши взгляды.
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Президент на Республиканском балу выпускников: делайте всё в своё время. Завтра вы это сделать, возможно, не сможете
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня принял участие в открытии Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования,...
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