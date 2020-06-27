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Обещают грозы. Но станет ли прохладнее? Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
Ожидается похолодание. В начале недели погоду будут определять атмосферные фронты с Западной Европы. А со вторника в Беларусь вторгнутся фронтальные системы и прохладные воздушные массы североатлантического происхождения, рассказали в программе
Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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Ожидается похолодание. В начале недели погоду будут определять атмосферные фронты с Западной Европы. А со вторника в Беларусь вторгнутся фронтальные системы и...
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