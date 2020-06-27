ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Обещают грозы. Но станет ли прохладнее? Синоптики рассказали о погоде на неделю

27.06.2020 20:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Ожидается похолодание. В начале недели погоду будут определять атмосферные фронты с Западной Европы. А со вторника в Беларусь вторгнутся фронтальные системы и прохладные воздушные массы североатлантического происхождения, рассказали в программе «Плюс-минус».

Обещают грозы. Но станет ли прохладнее? Синоптики рассказали о погоде на неделю

Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
В Беларуси сохраняются жаркие дни и короткие ночи. Однако уже в воскресенье с Центральной Европы на территорию Беларуси переместится частный циклон и увеличится облачность. Во многих районах ожидаются грозовые дожди. Однако воздушная масса будет тёплая. Изменения погодных условий ждут Беларусь во вторник. Фронтальный раздел принесёт грозовые дожди, местами дожди будут сильными, не исключён град, а при грозах и шквалистое усиление ветра. Максимальная температура воздуха не превысит +17 +24. В первые дни июля периодически будут проходить кратковременные дожди, не исключены грозы. В ночные часы будет +8 +15.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Обещают грозы. Но станет ли прохладнее? Синоптики рассказали о погоде на неделю

Обещают грозы. Но станет ли прохладнее? Синоптики рассказали о погоде на неделю

Обещают грозы. Но станет ли прохладнее? Синоптики рассказали о погоде на неделю

Обещают грозы. Но станет ли прохладнее? Синоптики рассказали о погоде на неделю

Обещают грозы. Но станет ли прохладнее? Синоптики рассказали о погоде на неделю

Обещают грозы. Но станет ли прохладнее? Синоптики рассказали о погоде на неделю

Люди в материале: Виктория Матвиенко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ожидается похолодание. В начале недели погоду будут определять атмосферные фронты с Западной Европы. А со вторника в Беларусь вторгнутся фронтальные системы и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко выпускникам: Хочу всем вам, наши дорогие выпускники, пожелать главного – сберечь свою страну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика