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Как пинчане выражают протест «Табакеркам»

27.06.2020 20:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ещё один народный флешмоб поддержали пинчане. Избирательная компания набирает обороты. Главные оппоненты действующего президента — Виктор Бабарико и Сергей Тихановcкий находятся за решёткой. В поддержку альтернативных кандидатов белорусы начали проводить флешмобы. Сначала в городах страны прошли «цепи солидарности», затем – велопробеги.

Как пинчане выражают протест «Табакеркам»

Ещё один народный флешмоб – надписи на «Табакерках». Киоски разрисовывают по всей стране. Пинчане не остались в стороне и разукрасили два киоска на проспекте Жолтовского и улице Достоевского.

Как пинчане выражают протест «Табакеркам»

Фото из группы «Zello «Пинск ГАИ»

Почему именно «Табакерки»?

«Табакерки» по всей стране устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «ЭНЕРГО-ОИЛ», которая реализует инвестпроект по созданию негосударственной сети по торговле табачными изделиями. Проект реализуется в рамках указа, который имеет гриф «Для служебного пользования».

Под «Табакерки» власти обязаны без аукциона предоставить в аренду инвестору земельные участки для строительства и обслуживания торговых объектов. Это киоски, магазины, павильоны и неизолированные точки, в которых не менее 80% товара — табачные изделия.

При размещении запрещено устанавливать киоски на территориях, прилегающих к магистральным улицам, учреждениям здравоохранения, образования, паркам и скверам. Кроме того, нельзя размещать эти киоски на остановках с большим трафиком.

 
 
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  Ещё один народный флешмоб поддержали пинчане. Избирательная компания набирает обороты. Главные оппоненты действующего президента — Виктор Бабарико и Сергей...
 
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