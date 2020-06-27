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Что нужно знать о капремонте и как белорусские школьники проводят каникулы? Анонс программы «Неделя»

27.06.2020 21:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Больше комментариев, фактов и ответов. Хроника недели в часовом выпуске. К эфиру готовится итоговая информационно-аналитическая программа. Итоги уходящих семи дней смотрите в воскресенье, 28 июня, в 19.30 на СТВ.

Что нужно знать о капремонте и как белорусские школьники проводят каникулы? Анонс программы «Неделя»

О чем расскажут журналисты СТВ? Подробнее в видеоматериале.

Люди в материале: нет

 
 
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Новости Беларуси. Больше комментариев, фактов и ответов. Хроника недели в часовом выпуске. К эфиру готовится итоговая информационно-аналитическая программа. Итоги...
 
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