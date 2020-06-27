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Мутная вода: что произошло с водоснабжением в Минске?

27.06.2020 20:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мутная вода: что произошло с водоснабжением в Минске?

А в некоторых районах Минска на неделе забыли, как выглядит чистая вода. Почти 800 тысяч человек отложили свои дела из-за вынужденной жажды. Огромные очереди за питьевой водой, вереница цистерн и желание помочь тем, кто в этом нуждается. Бурей в стакане эту историю точно не назовешь. Скорее наоборот. Не будем мутить воду – пить или не пить – давайте разбираться!

Возвращаешься домой, а из-под крана «сюрприз» (но не тот, как в Италии, где по трубопроводам текли прохладительные напитки). Здесь не до смеха – запах настолько резкий, да и по цвету назвать воду кристально чистой, язык не повернется. Тот случай, когда и сосед не спасет, ведь и у него история с водой то же плохо пахнет. 

Чистая вода на время ушла из двух столичных районов – Фрунзенского и Московского. А это более двух с половиной тысяч домов. Эти территории снабжаются из Вилейско-Минской водной системы, т.е. из водохранилища. В то время как остальные районы столицы получают воду из артезианских скважин. Получается, в цепочке «водохранилище – водоводы – очистная станция» есть слабое звено. 

Александр Дорохович, заместитель председателя Минского горисполкома: «Причина в водоводе. Протяженность водовода 23 км, работы выполнялись на участке протяженностью 100 метров. Сегодня этот водовод отключен. Он не работает. Причина устранена. Потребители получают воду из водоводов №1 и №2».

Определить на глаз, что с водой что-то не так ещё можно: как минимум выдают специфический запах, нетипичный вкус и цвет. Но вот такие показатели как жёсткость, содержание железа и аммиака, бактерий и хлоридов – даже с учебником химии и под микроскопом не разберёшь. Воду исследовал в своей лаборатории «Минскводоканал», параллельно – пробы из разных точек города изучали в центре гигиены и эпидемиологии. 

Детский сад №400 – типичный в Московском районе. И сколько грязной воды утекло с начала всей этой ситуации, малыши, кажется, не подозревают. Здесь всё по расписанию: на завтрак – каши и любимые омлеты, обед – не без супа. Бутилированную питьевую воду сюда подвозили и родители, и сотрудники. Так, на 70 детей на всё про всё, в среднем, 100 литров в день.  

Светлана Высоцкая, заведующая ясли-садом №400 г. Минска: «Это и для мытья каких-то овощей, и для мытья посуды, для мытья рук для поваров. Всю ночь и день сливали воду. Она чистая, без запаха. У нас вот, конечно, стоит электрокипятильник и фильт. Если, допустим, не хватает бутилированной воды, то помощники воспитателей приходят и берут отсюда фильтрованную кипяченую воду». 

Проблема, конечно, за день не решилась. Но и прятать концы в воду не стали. Пока коммунальщики чистили водопроводы, в «пострадавшие» районы направились вереницы цистерн (в Минске организовали около 30 точек). Правда, за водой многим пришлось в буквальном смысле постоять. Бесплатно бутилированную питьевую раздавали некоторые производители минеральной воды – около 37 тонн за два дня. Минчане и сами приходили на выручку друг другу – были готовы разделить не только воду, но и впустить в свои ванные, по сути, незнакомых людей. Так или иначе этой волной накрыло многих – и уже с первых минут о ситуации доложили Президенту. 

Дмитрий Крутой, заместитель главы Администрации Президента Беларуси: «Каждый день Президенту кладут сводку абсолютно обо всех происшествиях в нашей стране. Естественно, этот случай был взят на особый контроль, и Президент лично распоряжался соответствующим органам о нужных поручениях. Ситуация полностью локализована, нормализована подача водоснабжения практически во весь жилищный фонд Минска». 

Подвозить питьевую воду продолжали и сегодня – список адресов на сайте «Минскводоканала» постоянно обновляется. А вот из-под крана пить или не пить – этот вопрос минчане пока адресуют друг другу и ждут ответа от столичных властей.

Денис Драпей, первый заместитель главы администрации Фрунзенского района г.Минска: «В некоторых домах точечно отрабатываются заявки, обращения граждан. В основном, негатив связан с повышенным запахом хлора. Вчера было сделано более 30 тестов специалистами Центра гигиены, все они с положительным результатом, никаких вредных веществ в воде не обнаружено. Да, можно уже пить». 

Запрет на использование воды во Фрунзенском и Московском районах сегодня к вечеру Минздрав снял. Специалисты продолжают мониторинг – по результатам последних проб вода соответствует всем требованиям. В условиях июньского зноя отсутствие воды – то ещё испытание для всех. И это лишь несколько дней. А ведь, несмотря на прогресс и технологии, сегодня больше двух миллиардов жителей планеты не имеют доступа к безопасной питьевой воде постоянно. Там знают цену каждой капле. Чтобы такая возможность и у минчан не утекла сквозь пальцы, самое время прислушаться к призывам «Берегите воду!». 

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Теги: Минск
 
 
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А в некоторых районах Минска на неделе забыли, как выглядит чистая вода. Почти 800 тысяч человек отложили свои дела из-за вынужденной жажды. Огромные очереди за...
 
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