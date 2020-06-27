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Жара спадет! Погода на неделю с 29 июня по 5 июля. Подробный прогноз

27.06.2020 21:24 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жара спадет! Погода на неделю с 29 июня по 5 июля. Подробный прогноз

В первой половине недели атмосферными процессами будет управлять циклон с центром над Скандинавским полуостровом и связанные с ним атмосферные фронты, вслед за которым в страну начнет поступать более прохладный воздух. 

На большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах ожидаются грозы. В ночные и утренние часы вероятны непродолжительные туманы. Температура воздуха в первые дни недели составит ночью +10°C…+16°C, днем ожидается от +17°C по северу до +24°C по юго-востоку. В середине недели будет +19°C…+25°C, по югу на пару градусов теплее.

По предварительному прогнозу, в первые дни июля вновь ожидается постепенное повышение температуры воздуха, но аномально жаркой погоды пока ждать не приходится. Территория нашей страны будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. С запада Европы начнут поступать более теплые воздушные массы.  Временами пройдут короткие дожди. Возможны грозы. В ночные и утренние часы – слабые туманы. Днем облачно с прояснениями. Преобладающая температура воздуха ночью +13°C…+19°C, днем +23°C…+28°C. В целом погода ожидается близкой к своей климатической норме.

Подробный прогноз от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»! 


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В первой половине недели атмосферными процессами будет управлять циклон с центром над Скандинавским полуостровом и связанные с ним атмосферные фронты, вслед за...
 
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