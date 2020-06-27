Кадры расправы над кошкой в Буда-Кошелеве попали в интернет. Что стоит за таким жестоким поведением?

Источник материала: ОНТ

Тема хорошо знакома, хотя понять её невозможно: жестокое обращение с животными. Не один репортаж был в нашей программе. И вот кадры очередной расправы взбудоражили интернет. На этот раз в Буда-Кошелёве. Максим Вечерков отыскал женщину на видео. У неё даже объяснение нашлось. Правда, убитой кошке это не поможет. Предупреждаем! Сюжет содержит кадры, которые слабонервным лучше не смотреть!





О таких кадрах говорят «шок-контент». Слабонервным не смотреть! Их сняли жители деревни Красное Знамя. Женщина возле мусорных контейнеров расправляется с котом. Жестоко? Не то слово. Бесчеловечно!

Шансов выжить у животного, естественно, не было. Слишком серьёзные увечья.

Юлия Новикова, волонтер: «От увиденного было плохо, она убивала, не глядя на то, что ее кто-то заметит, она этого не боится».

Светлана Прокопцова, член Гомельского общества по защите животных «Доброта»: «Ну, люди злятся, такое бывает, а тут конкретно было жестокое убийство, и жестокое убийство длилось какое-то время».

Происходило всё это прямо напротив детского сада. Дети как раз были на прогулке.

Виктория Ковалева, воспитатель детского сада д. Красное Знамя: «Это ужасно, представьте, если бы ребенок это увидел, это была бы какая-то травма, психика бы у него нарушилась».

На видео в сети узнали 46-летнюю местную жительницу. В деревне живет давно. Двое детей. По отзывам, большая любительница кошек и собак. Тогда откуда такая жестокость.

Зоозащитники проводят собственное расследование. Узнали адрес (женщина теперь в чёрном списке) и стали буквально дежурить у подъезда. Связаться с героиней этого любительского кино, говорят, не удаётся. На сообщения в соцсетях не отвечает, а на днях и вовсе закрыла личную страницу. Решили брать штурмом – третий этаж, направо.



Хозяйки дома нет: она поздно приезжает с работы. Сын резонансное видео видел. Та самая кошка, оказывается, была любимицей всего подъезда: гладили, подкармливали. Потом она неожиданно исчезла.

Филипп Шляхов, сын: «Я с ней до сих пор не разговариваю по этому поводу. Ну, что я могу сделать, она сделала, что я могу – её сейчас побить? Нет. Будет суд, и там решат. Я согласен, чтобы её наказали по-полной».

Но что же подтолкнуло Раису Леонидовну (так зовут женщину из ролика) на такой чудовищный шаг? Застаем её на рабочем месте. Она выращивает фрукты в соседней деревне. И действительно животные от неё не отходят.



А в тот день, рассказывает, возвращалась домой и заметила, что у кошки в подъезде начались сильные судороги. Решила помочь, а та её укусила. Подумала, бешенство. Вынесла во двор, говорит, звала на помощь, но животному становилось только хуже. Тогда-то и решилась на крайние меры.

Раиса Шляхова, житель д. Красное Знамя: «Вы не видели конвульсии ее, это животное мучилось. Это страшное было решение, я никогда такого не делала, я сама мучилась. То, что мне пришлось это сделать… Это был мой друг, я пять лет жила с этой кошкой, я не желала ей вреда».

Истории о таком бесчеловечном обращении с животными появляются с пугающим постоянством. Буквально, по два-три громких случая ежегодно только на Гомельщине. Самый нашумевший – из Мозыря. Мужчина брал котят «в хорошие руки» и затем жестоко убивал. Ролики размещал в интернете на закрытых страницах. Зоозащитники изувера нашли, он успел покинуть страну, но был задержан в Подмосковье.



После экстрадиции в Беларусь и медицинской экспертизы живодёра из Мозыря признали невменяемым. Сейчас он проходит лечение в психиатрической больнице и в ближайшее время вряд ли выйдет. Дело Раисы Шляховой из Красного Знамени зоозащитники намерены довести до суда. Напомним, за жестокое обращение с животными предусмотрена и уголовная ответственность.

Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома: «В Буда-Кошелевский РОВД поступили заявления от граждан. В настоящее время милиция проводит проверку в рамках действующего законодательства. Действиям местной жительницы будет дана правовая оценка».

Таких историй вообще можно было бы избежать, уверены зоозащитники, если бы бродяжек становилось меньше. Например, за счет создания системы частных приютов, стерилизации или чипизации. Как только в базе данных появятся адреса и номера телефонов хозяев, собак и кошек просто перестанут выбрасывать. Будут бояться штрафов. Но проект Закона «Об обращении с животными» до сих пор в парламенте.

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