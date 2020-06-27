|
Кадры расправы над кошкой в Буда-Кошелеве попали в интернет. Что стоит за таким жестоким поведением?
Источник материала: ОНТ
Тема хорошо знакома, хотя понять её невозможно: жестокое обращение с животными. Не один репортаж был в нашей программе. И вот кадры очередной расправы взбудоражили интернет. На этот раз в Буда-Кошелёве. Максим Вечерков отыскал женщину на видео. У неё даже объяснение нашлось. Правда, убитой кошке это не поможет. Предупреждаем! Сюжет содержит кадры, которые слабонервным лучше не смотреть!
О таких кадрах говорят «шок-контент». Слабонервным не смотреть! Их сняли жители деревни Красное Знамя. Женщина возле мусорных контейнеров расправляется с котом. Жестоко? Не то слово. Бесчеловечно!
Шансов выжить у животного, естественно, не было. Слишком серьёзные увечья.
Происходило всё это прямо напротив детского сада. Дети как раз были на прогулке.
На видео в сети узнали 46-летнюю местную жительницу. В деревне живет давно. Двое детей. По отзывам, большая любительница кошек и собак. Тогда откуда такая жестокость.
Зоозащитники проводят собственное расследование. Узнали адрес (женщина теперь в чёрном списке) и стали буквально дежурить у подъезда. Связаться с героиней этого любительского кино, говорят, не удаётся. На сообщения в соцсетях не отвечает, а на днях и вовсе закрыла личную страницу. Решили брать штурмом – третий этаж, направо.
Но что же подтолкнуло Раису Леонидовну (так зовут женщину из ролика) на такой чудовищный шаг? Застаем её на рабочем месте. Она выращивает фрукты в соседней деревне. И действительно животные от неё не отходят.
Истории о таком бесчеловечном обращении с животными появляются с пугающим постоянством. Буквально, по два-три громких случая ежегодно только на Гомельщине. Самый нашумевший – из Мозыря. Мужчина брал котят «в хорошие руки» и затем жестоко убивал. Ролики размещал в интернете на закрытых страницах. Зоозащитники изувера нашли, он успел покинуть страну, но был задержан в Подмосковье.
Таких историй вообще можно было бы избежать, уверены зоозащитники, если бы бродяжек становилось меньше. Например, за счет создания системы частных приютов, стерилизации или чипизации. Как только в базе данных появятся адреса и номера телефонов хозяев, собак и кошек просто перестанут выбрасывать. Будут бояться штрафов. Но проект Закона «Об обращении с животными» до сих пор в парламенте.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кадры расправы над кошкой в Буда-Кошелеве попали в интернет. Что стоит за таким жестоким поведением?
Тема хорошо знакома, хотя понять её невозможно: жестокое обращение с животными. Не один репортаж был в нашей программе. И вот кадры очередной расправы взбудоражили...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)