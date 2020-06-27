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Как Овсянников с гигантским муравейником в лесу разговаривал: «Останавливаюсь, смотрю – стоит мужик и пацана держит за руку»
Источник материала: СТВ
Актёр откровенно рассказал о себе в программе
Геннадий Овсянников, актёр театра и кино, народный артист СССР:
Возле муравейника стоит и монолог какой-то, про землю что-то говорит. Я же на полную катушку это делал. Ну, проверил: раз я ошарашил тут, в лесу, точно кто-то из 500 человек в зрительном зале – два будут же ошарашены.
Также в интервью Геннадий Овсянников рассказал:
– как в 90-ые возил водку в Польшу
– как играл шаги Ленина и гороховый суп, а Станюта – школьную парту и лопату
– почему считает нынешнего театрального зрителя стадным
– как отдыхает на сцене прямо во время спектакля
Смотрите 28 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Как Овсянников с гигантским муравейником в лесу разговаривал: «Останавливаюсь, смотрю – стоит мужик и пацана держит за руку»
Актёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях». «Я понял: какой-то подвох». Овсянников рассказал, как пил водку прямо на сцене
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