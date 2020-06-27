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Как Овсянников с гигантским муравейником в лесу разговаривал: «Останавливаюсь, смотрю – стоит мужик и пацана держит за руку»

27.06.2020 22:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Актёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

«Я понял: какой-то подвох». Овсянников рассказал, как пил водку прямо на сцене

Как Овсянников с гигантским муравейником в лесу разговаривал: «Останавливаюсь, смотрю – стоит мужик и пацана держит за руку»

Геннадий Овсянников, актёр театра и кино, народный артист СССР:
В Коханове мы были. Там моя жена, родители её жили. И пошли в лес. Естественно, после обеда. Хорошо. Дождичек чуть-чуть накрапывает. «Не буду я собирать эти грибы», – они пошли. А тут муравейник такой большой-большой, окружённый. Я остановился: «Я тут посижу, понаблюдаю за муравьями». Ну они и ушли. Я думаю, чего я сижу так, дай-ка я повторю, скоро открытие сезона, монолог деда Цыбульки. Я стал. А там по тексту так: «Вось ты папракаеш мяне і ўнука майго, што мы не любім зямлю. А за што яе любіць? Ці не за тое, што гэта зямля мяне, бацьку майго, дзеда і прадзеда векавечна, стагоддзямі без жалю гарбаціла?»

И он шёл минут, наверное, 8, этот монолог. И потом я так останавливаюсь, смотрю – стоит мужик с той стороны муравейника и пацана держит за руку. Я как остановился, и они ходу от меня, как чухнули. Я даже не сообразил: «Подожди». А если останавливал бы, может, ещё б хуже для них было. Ну, сумасшедший человек. Какого-то нашли чудака, з глузду з’ехаўшага.

Возле муравейника стоит и монолог какой-то, про землю что-то говорит. Я же на полную катушку это делал. Ну, проверил: раз я ошарашил тут, в лесу, точно кто-то из 500 человек в зрительном зале – два будут же ошарашены.

Также в интервью Геннадий Овсянников рассказал:

– как в 90-ые возил водку в Польшу

– как играл шаги Ленина и гороховый суп, а Станюта – школьную парту и лопату

– почему считает нынешнего театрального зрителя стадным

– как отдыхает на сцене прямо во время спектакля

Смотрите 28 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Геннадий Овсянников, Вадим Щеглов

 
 
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Актёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях». «Я понял: какой-то подвох». Овсянников рассказал, как пил водку прямо на сцене
 
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