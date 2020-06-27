ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Я понял: какой-то подвох». Овсянников рассказал, как пил водку прямо на сцене

27.06.2020 22:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Актёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
У актёров есть какие-то традиции, суеверия?

Геннадий Овсянников, актёр театра и кино, народный артист СССР:
Если роль упала, надо сесть на неё. Правда это или неправда? Ну, раньше садились. Для смеха садятся и сейчас. Я сажусь. Если упадёт роль, то сесть надо. А если в лужу упала, что ж делать? Тогда и в лужу надо садиться.

Овсянников рассказал, как играл шаги Ленина и гороховый суп, а Станюта – школьную парту и лопату

Вадим Щеглов:
А были какие-то форс-мажоры с выходом на сцену или на сцене?

«Я понял: какой-то подвох». Овсянников рассказал, как пил водку прямо на сцене

Геннадий Овсянников:
Мне однажды в «Трибунале», когда заканчивали мы 10-дневные гастроли, уже, наверное, 14-ый спектакль был, то решили поужинать, отпраздновать.

Естественно, бутылку водки купили, может, и две. А тут же у нас картошка на сцене есть, и сало нарезанное настоящее, всё есть.

А мне Галина Климентьевна Макарова, жена моя, выскакивает и говорит: «Можа, цябе чарачку дать, каб адышоў хутчэй». Я говорю: «Давай». Это после того, как признался уже ей, что я староста. И она выносит мне так осторожно. Я думаю, что это она так осторожно. И вижу за кулисами уже стоят, смотрят, кто свободен. Я понял: какой-то подвох. И слышу: водка. Я так глоток сделал, потом поставил, выпил. И так там остался кусочек уже до смерти сына. Моноложек такой, может, минуты полторы-две. Мне показалось, что я так долго играл.

Также в интервью Геннадий Овсянников рассказал:

– как в 90-ые возил водку в Польшу

– почему считает нынешнего театрального зрителя стадным

– как отдыхает на сцене прямо во время спектакля

– зачем разговаривал с муравейником

Смотрите 28 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Геннадий Овсянников

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:У актёров есть какие-то традиции, суеверия? Геннадий Овсянников, актёр театра и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент рассказал, как решали проблему с грязной водой в Минске, и назвал предварительную причину инцидента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика