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«Я понял: какой-то подвох». Овсянников рассказал, как пил водку прямо на сцене
Источник материала: СТВ
Актёр откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Геннадий Овсянников, актёр театра и кино, народный артист СССР:
Вадим Щеглов:
Геннадий Овсянников:
А мне Галина Климентьевна Макарова, жена моя, выскакивает и говорит: «Можа, цябе чарачку дать, каб адышоў хутчэй». Я говорю: «Давай». Это после того, как признался уже ей, что я староста. И она выносит мне так осторожно. Я думаю, что это она так осторожно. И вижу за кулисами уже стоят, смотрят, кто свободен. Я понял: какой-то подвох. И слышу: водка. Я так глоток сделал, потом поставил, выпил. И так там остался кусочек уже до смерти сына. Моноложек такой, может, минуты полторы-две. Мне показалось, что я так долго играл.
Также в интервью Геннадий Овсянников рассказал:
– как в 90-ые возил водку в Польшу
– почему считает нынешнего театрального зрителя стадным
– как отдыхает на сцене прямо во время спектакля
– зачем разговаривал с муравейником
Смотрите 28 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Актёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:У актёров есть какие-то традиции, суеверия? Геннадий Овсянников, актёр театра и...
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