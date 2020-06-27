|
Попробовать натуральную еду, приготовленную в печке, отвлечься от суеты. Чем можно заняться в белорусской агроусадьбе?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Будет ли у белорусов возможность отдохнуть летом 2020-го и как решается вопрос с возвратом денег тем, кто уже оплатил несостоявшееся путешествие? В Минспорта обсудили сложившуюся ситуацию в турбизнесе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Попробовать натуральную еду, приготовленную в печке, отвлечься от суеты. Чем можно заняться в белорусской агроусадьбе?
Новости Беларуси. Будет ли у белорусов возможность отдохнуть летом 2020-го и как решается вопрос с возвратом денег тем, кто уже оплатил несостоявшееся путешествие? В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)