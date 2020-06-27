Президент рассказал, как решали проблему с грязной водой в Минске, и назвал предварительную причину инцидента

Источник материала: ОНТ

Минске, и назвал предварительную причину инцидента" class="one-news__figure-img">

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал подробности того, как решали проблему с водой в Минске. Глава государства сообщил о ситуации во время встречи с активом Минской области в Солигорске в пятницу, 26 июня.

Фрагмент закрытой части встречи Александра Лукашенко с активом региона показали в субботу, 27 июня, в эфире телеканала «Беларусь 1».

По словам Президента, он держал ситуацию на контроле, наблюдал за работой ответственных чиновников и служб.

Кроме того, Глава государства назвал предварительные причины ухудшения качества воды в некоторых районах города.

Президент добавил: его заверили, что проблема оперативно, буквально к утру, будет устранена. «Действительно, утром (26 июня. – прим. ред.) перед отлетом к вам набираю Сивака (председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак. – прим. ред.): Александр Григорьевич, один детский сад, одна больница остались, замываем, очищаем», – рассказал Глава государства.

Он также добавил, что проблему решили за одну ночь.

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