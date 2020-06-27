Поливайте правильно! Выбираем и комбинируем системы полива

Источник материала: ОНТ

С наступлением лета актуальным становится вопрос грамотного полива растений на приусадебном участке. Шланг, вёдра, лейки знакомы всем. А вот о специальных системах, которые помогают снизить энергозатраты, знаем не так много. Наш «Удачный гид»попытался разобраться: какой системой полива на даче предпочтительнее воспользоваться и как её устанавливать?









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