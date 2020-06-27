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На севере Европы на границе с Россией зарегистрировали повышенный уровень радиации

27.06.2020 22:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали в июне незначительное превышение уровня радиоактивных веществ, сообщает The Barents Observer.

На севере Европы на границе с Россией зарегистрировали повышенный уровень радиации

В начале июня в Норвегии недалеко от границы с российским Кольским полуостровом обнаружили йод-131. В середине июня в Финляндии и Швеции обнаружили радионуклиды кобальта, рутения и цезия — цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103.

Национальный институт здоровья и окружающей среды Нидерландов проанализировал полученные данные и пришел к выводу, что радионуклиды поступили со стороны запада России. В организации допустили, что радиоактивные вещества появились в воздухе после повреждения топливного элемента на АЭС. В институте подчеркнули, что количество изотопов настолько мало, что не угрожает окружающей среде или здоровью людей.

Глава подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо опубликовал карту района, где, предположительно, расположен источник изотопов, обнаруженных 22−23 июня. Этот район включает Балтийское море, страны севера Европы, а также часть запада России в районе Санкт-Петербурга.

В Росгидромете сообщили, что не выявили превышения уровня радиоактивных частиц в районе Балтийского моря. Там отметили, что мощность дозы гамма-излучения на станциях в море соответствует норме. В «Росэнергоатоме», в свою очередь, заявили, что не фиксировали в июне происшествий на Ленинградской и Кольской АЭС, а суммарные выбросы на станциях по всем изотопам не превысили контрольных значений.

 
 
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  Датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали в июне незначительное превышение уровня радиоактивных веществ, сообщает The...
 
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