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Первый в мире банкомат по выдаче наличных денег был установлен в 1967-м в Англии. Насколько развита банкоматная сеть в Беларуси?
Источник материала: ОНТ
Ровно 53 года назад появился первый банкомат. Тогда в 1967-м это было настоящее чудо техники. Но ничего, со временем привыкли не только жители Англии, удобство оценили во всём мире.
Первый банкомат сохранился и в Беларуси, у нас такая машина появилась всего 24 года назад. В июле 1996-го необычное устройство, выдающее деньги с карточек, обосновалось на улице Заславской в Минске.
С этим вопросом разобрались, а вот первая операция прошла не совсем гладко.
Первый банкомат стоил больше 50 тысяч долларов – удовольствие не из дешёвых. Но деньги свои честно отработал. «Ветеран труда» всё ещё в строю, его переселили на улицу Якубова. В отделении банка – это особо ценный экспонат. Сегодня железными кассирами никого не удивишь – их в стране почти 4,5 тысячи. За 20 лет банкоматов стало больше в 60 раз!
Если первые банкоматы только выдавали деньги (исключительно в валюте) и информировали об остатке, сейчас их функционал гораздо шире. Машины могут принимать наличные, менять валюту (кое-где даже крипто). Через банкомат можно оплатить счета. В Минске есть даже специальный банкомат для инвалидов-колясочников. Если сеть так будет развиваться и дальше, скоро мы забудем, как выглядят наличные.
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Первый в мире банкомат по выдаче наличных денег был установлен в 1967-м в Англии. Насколько развита банкоматная сеть в Беларуси?
Ровно 53 года назад появился первый банкомат. Тогда в 1967-м это было настоящее чудо техники. Но ничего, со временем привыкли не только жители Англии, удобство оценили...
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