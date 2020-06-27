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Первый в мире банкомат по выдаче наличных денег был установлен в 1967-м в Англии. Насколько развита банкоматная сеть в Беларуси?

27.06.2020 22:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Первый в мире банкомат по выдаче наличных денег был установлен в 1967-м в Англии. Насколько развита банкоматная сеть в Беларуси?

Ровно 53 года назад появился первый банкомат. Тогда в 1967-м это было настоящее чудо техники. Но ничего, со временем привыкли не только жители Англии, удобство оценили во всём мире.

Первый банкомат сохранился и в Беларуси, у нас такая машина появилась всего 24 года назад. В июле 1996-го необычное устройство, выдающее деньги с карточек, обосновалось на улице Заславской в Минске.

С этим вопросом разобрались, а вот первая операция прошла не совсем гладко.

Первый банкомат стоил больше 50 тысяч долларов – удовольствие не из дешёвых. Но деньги свои честно отработал. «Ветеран труда» всё ещё в строю, его переселили на улицу Якубова. В отделении банка – это особо ценный экспонат. Сегодня железными кассирами никого не удивишь – их в стране почти 4,5 тысячи. За 20 лет банкоматов стало больше в 60 раз!

Если первые банкоматы только выдавали деньги (исключительно в валюте) и информировали об остатке, сейчас их функционал гораздо шире. Машины могут принимать наличные, менять валюту (кое-где даже крипто). Через банкомат можно оплатить счета. В Минске есть даже специальный банкомат для инвалидов-колясочников. Если сеть так будет развиваться и дальше, скоро мы забудем, как выглядят наличные.

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Теги: Минск
 
 
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Ровно 53 года назад появился первый банкомат. Тогда в 1967-м это было настоящее чудо техники. Но ничего, со временем привыкли не только жители Англии, удобство оценили...
 
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