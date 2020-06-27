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У берегов Ливии перевернулись лодки с мигрантами, которые хотели добраться до Европы

27.06.2020 22:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Ливии. В море у берегов Ливии погибли шесть мигрантов. Более 90 удалось спасти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беженцы пытались пересечь Средиземное море, чтобы добраться до Европы. Однако по пути их резиновые лодки попали в шторм и перевернулись.

У берегов Ливии перевернулись лодки с мигрантами, которые хотели добраться до Европы

У берегов Ливии перевернулись лодки с мигрантами, которые хотели добраться до Европы

На помощь прибыла береговая охрана. Спасенных мигрантов вернули обратно в Ливию. Всем им оказали необходимую медицинскую помощь.

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Новости Ливии. В море у берегов Ливии погибли шесть мигрантов. Более 90 удалось спасти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беженцы пытались пересечь...
 
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