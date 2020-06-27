У берегов Ливии перевернулись лодки с мигрантами, которые хотели добраться до Европы

Источник материала: СТВ

Новости Ливии. В море у берегов Ливии погибли шесть мигрантов. Более 90 удалось спасти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беженцы пытались пересечь Средиземное море, чтобы добраться до Европы. Однако по пути их резиновые лодки попали в шторм и перевернулись.









На помощь прибыла береговая охрана. Спасенных мигрантов вернули обратно в Ливию. Всем им оказали необходимую медицинскую помощь.