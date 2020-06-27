|
У берегов Ливии перевернулись лодки с мигрантами, которые хотели добраться до Европы
Источник материала: СТВ
Новости Ливии. В море у берегов Ливии погибли шесть мигрантов. Более 90 удалось спасти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На помощь прибыла береговая охрана. Спасенных мигрантов вернули обратно в Ливию. Всем им оказали необходимую медицинскую помощь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Ливии. В море у берегов Ливии погибли шесть мигрантов. Более 90 удалось спасти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беженцы пытались пересечь...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)