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"Неман" одержал шестую победу подряд в чемпионате Беларуси, одолев брестчан

27.06.2020 22:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На чемпионате Беларуси по футболу сегодня проходят встречи 15-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Неман" одержал шестую победу подряд в чемпионате Беларуси, одолев брестчан

Футболисты гродненского "Немана" одержали свою шестую викторию кряду в матчах чемпионата Беларуси, одолев на своей арене брестское "Динамо" со счетом 1:0. Победный гол на 17-й минуте игры забил Павел Забелин.

"Неман" одержал шестую победу подряд в чемпионате Беларуси, одолев брестчан

В первом сегодняшнем матче солигорский "Шахтер" не смог удержать победу в гостях у "Минска", довольствовавшись лишь ничьей - 1:1.

Также сегодня лидер турнира БАТЭ примет на поле "Борисов-Арены" минское "Динамо".

В пятницу "Энергетик-БГУ" разгромил гостей из мозырской "Славии" со счетом 5:0, а "Смолевичи" одержали волевую викторию над "Слуцком" - 2:1.

Заключительные матчи первого круга 30-го национального первенства состоятся 28 июня: "Тропедо-БелАЗ" (Жодино) - "Витебск", "Рух" (Брест) - "Белшина" (Бобруйск), "Городея" - "Ислочь" (Минский район).

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ (Борисов) - 30 очков (14 матчей), "Шахтер" (Солигорск) - 27 (15), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 26 (15), "Неман" - 26 (14), "Динамо" (Брест) - 25 (15), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 23 (14), "Витебск" - 21 (14), "Ислочь" (Минский район) - 20 (14), "Динамо" (Минск) - 20 (14), "Слуцк" - 18 (15), "Славия" (Мозырь) - 18 (15), "Рух" (Брест) - 16 (14), "Городея" - 15 (14), "Минск" - 14 (13), "Смолевичи" - 10 (14), "Белшина" (Бобруйск) - 6 (14).

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, забивший девять мячей.

Фото Леонида Щеглова

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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  На чемпионате Беларуси по футболу сегодня проходят встречи 15-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА. Футболисты гродненского "Немана" одержали свою шестую...
 
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