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Провал на Куйбышева заделали, но что-то пошло не так, и на его месте появился новый

27.06.2020 22:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Позавчера мы публиковали материал, который рассказывал о безобразном поведении дорожного покрытия на ул. Куйбышева в Бресте. Оно просто провалилось на месте проведения работ. Сегодня радостно рапортуем - прежние ямы заделаны!

Провал на Куйбышева заделали, но что-то пошло не так, и на его месте появился новый

Ремонт дорожного полотна на сегодня выполнен, но что-то пошло не так, и в асфальте уже появилась новая дыра.

Провал на Куйбышева заделали, но что-то пошло не так, и на его месте появился новый

Провал пока небольшой, но если там начнут ездить машины, он наверняка увеличится. Есть подозрение, что почва под асфальтом вымывается после прошедших ливней, такие вещи случаются особенно часто рядом с канализационными люками.

Провал на Куйбышева заделали, но что-то пошло не так, и на его месте появился новый

Провал на Куйбышева заделали, но что-то пошло не так, и на его месте появился новый

Будьте внимательны и осторожны, а вдруг так будет происходить долго.

 
Теги: Брест
 
 
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  Позавчера мы публиковали материал, который рассказывал о безобразном поведении дорожного покрытия на ул. Куйбышева в Бресте. Оно просто провалилось на месте...
 
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