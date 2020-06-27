Провал на Куйбышева заделали, но что-то пошло не так, и на его месте появился новый

Источник материала: Виртуальный Брест

Позавчера мы публиковали материал , который рассказывал о безобразном поведении дорожного покрытия на ул. Куйбышева в Бресте. Оно просто провалилось на месте проведения работ. Сегодня радостно рапортуем - прежние ямы заделаны!





Ремонт дорожного полотна на сегодня выполнен, но что-то пошло не так, и в асфальте уже появилась новая дыра.





Провал пока небольшой, но если там начнут ездить машины, он наверняка увеличится. Есть подозрение, что почва под асфальтом вымывается после прошедших ливней, такие вещи случаются особенно часто рядом с канализационными люками.









Будьте внимательны и осторожны, а вдруг так будет происходить долго.