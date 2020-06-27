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Провал на Куйбышева заделали, но что-то пошло не так, и на его месте появился новый
27.06.2020 22:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Позавчера мы
Ремонт дорожного полотна на сегодня выполнен, но что-то пошло не так, и в асфальте уже появилась новая дыра.
Провал пока небольшой, но если там начнут ездить машины, он наверняка увеличится. Есть подозрение, что почва под асфальтом вымывается после прошедших ливней, такие вещи случаются особенно часто рядом с канализационными люками.
Будьте внимательны и осторожны, а вдруг так будет происходить долго.
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Позавчера мы публиковали материал, который рассказывал о безобразном поведении дорожного покрытия на ул. Куйбышева в Бресте. Оно просто провалилось на месте...
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