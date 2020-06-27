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В Мексике при нападении на министра погибли три человека
Источник материала: СТВ
Новости Мексики. В Мексике при нападении на главу Министерства безопасности страны погибли два сотрудника охраны и случайная прохожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чиновник был ранен и находится в больнице. Сейчас его жизнь вне опасности.
Правоохранители задержали 12 человек, подозреваемых в нападении. Прокуратура ведет поиск организаторов.
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Новости Мексики. В Мексике при нападении на главу Министерства безопасности страны погибли два сотрудника охраны и случайная прохожая, сообщили в программе...
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