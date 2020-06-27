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В Мексике при нападении на министра погибли три человека

27.06.2020 22:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Мексики. В Мексике при нападении на главу Министерства безопасности страны погибли два сотрудника охраны и случайная прохожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике при нападении на министра погибли три человека

Чиновник был ранен и находится в больнице. Сейчас его жизнь вне опасности.

При нападении на автомобиль министра использовалось крупнокалиберное оружие и гранаты.

В Мексике при нападении на министра погибли три человека

Правоохранители задержали 12 человек, подозреваемых в нападении. Прокуратура ведет поиск организаторов.

Люди в материале: Омар Гарсиа Арфуч

 
 
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Новости Мексики. В Мексике при нападении на главу Министерства безопасности страны погибли два сотрудника охраны и случайная прохожая, сообщили в программе...
 
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