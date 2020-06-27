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80-летний триатлонист Леонид Толкачёв раскрыл свой «рецепт» ЗОЖ

27.06.2020 22:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

80-летний триатлонист Леонид Толкачёв раскрыл свой «рецепт» ЗОЖ

«Если бы молодость знала, если бы старость могла». Но есть исключения! В свои 80 Леонид Толкачёв даже не думает останавливаться. Бодр душой и телом. Один из самых возрастных триатлонистов в мире! Сам спорт очень сложный и куда моложе спортсмена – в олимпийскую программу его включили лет 20 назад. Тем не менее наш герой говорит, что ещё посоревнуется. И вовсе даже не для высоких достижений. А для чего? Казалось бы, в таком возрасте о другом уже думают.


Леонид Толкачёв, триатлонист: «Сын меня как-то попросил года три назад: "Свози ты на природу ребят моих". Я говорю: "Конечно". Мы на ту сторону – там тоже база отдыха есть. Снял домик. И тогда ловились вот такие огромные лещи, и им так понравилось, а сейчас уже третий или четвёртый год, как только лето наступает: "Дед, вези нас на Чигиринское водохранилище".

Причём, вот удивительное дело, в рыбалке больше сильны внуки. А дед силён в принципе и по умолчанию. Ведь триатлоном только железные люди и занимаются, поэтому самые сложные однодневные соревнования в спорте – именно по триатлону – называются – Ironman. К слову, 30 мая Леониду Яковлевичу стукнуло 80. Однако с дистанции ещё не сошёл и пока не собирается.

Белорусские корни и сибирское воспитание. Когда-то ещё его дед с семьёй в начале прошлого века переехал в Сибирь из Чаусского уезда.

Леонид Толкачёв, триатлонист: «Я сам видел бумагу, подписанную – Толкачёву Фёдору на поселение в Сибири. Бабушка с дедушкой разговаривали на белорусском языке, правда, дедушка рано умер, мне было всего три года. А бабушка умерла, когда 18 лет мне было. Заготовка дров – отец – был фанат работы – он был председателем колхоза в войну и после войны, всё время на работе. Дров никогда не хватало. Зимой – дров нет – поехали – меня берёт 12 лет – по пояс снег в Сибири – едем в лес с корня ручной пилой пилим эту берёзу, потом её на чурбаки, грузим на лошадь и вывозим домой».

Там же – в Сибири в Томской области – и начал заниматься велоспортом. Закончил институт и стал тренером. Работал настолько успешно, что начали поступать предложения о переезде. Из всех возможных вариантов Леонид Толкачёв выбрал Могилёв.

Леонид Толкачёв, триатлонист: «Ну, вот спорт меня потянул куда – на родину деда, конечно. И даже министр мне предлагал квартиру в Минске – я отказался. А квартиру уже предложили, когда я здесь команду собрал приличную. Тогда по треку команда была – на 60-70% мои воспитанники – сборная республики».

По этой же линии пошёл и сын. Триатлон и семья Толкачёвых встретились только в 90-м году. Да и вряд могли раньше, ведь чемпионаты мира по этому виду спорта проводятся с 89-го. Тогда триатлон казался чем-то удивительным и непостижимым. Да и сейчас таким кажется. Правда, за прошедшее время Леонид Толкачёв стал фактически основоположником триатлона в нашей стране.

Леонид Толкачёв, триатлонист: «Три вида – и каждый свой имеет приоритет и слабость, и вот чтобы это всё совместить как-то. Даже противоположные виды спорта, например, бег и плавание, или велосипед и плавание –мышцы совершенно по-другому работают, и силовые характеристики другие, и на расслабление там совсем другая схема. В общем, трудный вид спорта, и мы решили с сыном попробовать. Я сам лично связался с федерацией европейской, договорился – нас допустили на соревнования, мы приехали в Германию, в Нюрнберг, с такими глазами, с такими велосипедами, что к нам подходили и показывали на нас: "Ретро, ретро"».

Леониду Яковлевичу 80 лет. В триатлоне это последняя возрастная категория. Да и то, если на всю Европу и наберётся, – человек пять. Сохранить нужный функционал к такому возрасту – задача не из лёгких. Хотя Толкачёв утверждает, что и триатлон для него – уже не самоцель.

Леонид Толкачёв, триатлонист: «Я хочу провести эксперимент – до скольки лет при разумном подходе к своему организму, зная физиологию, зная анатомию, зная законы природы, можно вести активный образ жизни – нормальный – не сидеть на диване, не лежать».

ЗОЖ по Толкачёву на первый взгляд не такой и сложный – это не переедать, хотя бы один раз в день вспотеть и «жизнь – это движение». Как двигаться – на велосипеде, вплавь или пешком – это не так уж и важно. Перестанет быть интересно только в одном случае – когда остановишься.

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Теги: Минск
 
 
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«Если бы молодость знала, если бы старость могла». Но есть исключения! В свои 80 Леонид Толкачёв даже не думает останавливаться. Бодр душой и телом. Один из самых...
 
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