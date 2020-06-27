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80-летний триатлонист Леонид Толкачёв раскрыл свой «рецепт» ЗОЖ
Источник материала: ОНТ
«Если бы молодость знала, если бы старость могла». Но есть исключения! В свои 80 Леонид Толкачёв даже не думает останавливаться. Бодр душой и телом. Один из самых возрастных триатлонистов в мире! Сам спорт очень сложный и куда моложе спортсмена – в олимпийскую программу его включили лет 20 назад. Тем не менее наш герой говорит, что ещё посоревнуется. И вовсе даже не для высоких достижений. А для чего? Казалось бы, в таком возрасте о другом уже думают.
Причём, вот удивительное дело, в рыбалке больше сильны внуки. А дед силён в принципе и по умолчанию. Ведь триатлоном только железные люди и занимаются, поэтому самые сложные однодневные соревнования в спорте – именно по триатлону – называются – Ironman. К слову, 30 мая Леониду Яковлевичу стукнуло 80. Однако с дистанции ещё не сошёл и пока не собирается.
Белорусские корни и сибирское воспитание. Когда-то ещё его дед с семьёй в начале прошлого века переехал в Сибирь из Чаусского уезда.
Там же – в Сибири в Томской области – и начал заниматься велоспортом. Закончил институт и стал тренером. Работал настолько успешно, что начали поступать предложения о переезде. Из всех возможных вариантов Леонид Толкачёв выбрал Могилёв.
По этой же линии пошёл и сын. Триатлон и семья Толкачёвых встретились только в 90-м году. Да и вряд могли раньше, ведь чемпионаты мира по этому виду спорта проводятся с 89-го. Тогда триатлон казался чем-то удивительным и непостижимым. Да и сейчас таким кажется. Правда, за прошедшее время Леонид Толкачёв стал фактически основоположником триатлона в нашей стране.
Леониду Яковлевичу 80 лет. В триатлоне это последняя возрастная категория. Да и то, если на всю Европу и наберётся, – человек пять. Сохранить нужный функционал к такому возрасту – задача не из лёгких. Хотя Толкачёв утверждает, что и триатлон для него – уже не самоцель.
ЗОЖ по Толкачёву на первый взгляд не такой и сложный – это не переедать, хотя бы один раз в день вспотеть и «жизнь – это движение». Как двигаться – на велосипеде, вплавь или пешком – это не так уж и важно. Перестанет быть интересно только в одном случае – когда остановишься.
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«Если бы молодость знала, если бы старость могла». Но есть исключения! В свои 80 Леонид Толкачёв даже не думает останавливаться. Бодр душой и телом. Один из самых...
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