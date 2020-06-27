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Один из парадных маршальских кителей Сталина хранится в Минске. Посмотрите, как выглядит
Источник материала: ОНТМинске. Посмотрите, как выглядит" class="one-news__figure-img">
75-ть лет назад в СССР появился «Генералиссимус». Первым и последним это высшее воинское звание носил Иосиф Сталин. Ему и форму пошили, но вождь её так и не надел. Сейчас много пишут о суровой моде генсека. Вспоминают «его и хоронить не в чем-то было. Рукава обтрёпанные у мундира подшили, почистили». Один из парадных маршальских кителей сегодня хранится в Минске. Редко выставляют напоказ.
Лето 1945. Пригород Берлина, Потсдам. Встреча уже победителей. Протокольная съёмка. Трумэн и Черчилль – в костюмах сдержанной палитры. Сталин – в белом, «говорящий» цвет мира и триумфа. По легенде, вождь подарил именно этот китель «с плеча» своему шофёру.
Безупречно стильный генеральский френч с накладными карманами. Однако стоячие воротники Сталин не жаловал. Возможно, потому и избавился от лишней вещи в своём гардеробе. Золотую Звезду Героя Советского Союза вождь тоже не носил. Эта муляж.
В киноэпопее 1949-го года у Сталина погоны генералиссимуса. Сыграл вождя актёр Михаил Геловани. Уже с его «плеча» эти знаки и медаль. Решили сохранить предмет в таком виде, как он поступил в музей. Внешне «архитектор сверхдержавы» был реальным аскетом.
Мол, вычурно, будет похож на швейцара. Демонстрационный образец формы генералиссимуса сегодня «закрыт» в запасниках московского музея Вооружённых Сил России. Фирменный «сталинский френч» – с отложным воротником, чтобы не давил на шею.
Роста Сталин был 1.50 см, 1.63, 1.73. Сегодня никто точно не знает и другие параметры фигуры «вождя народов». Попробуем определить размер кителя. Обхват груди где-то 88 сантиметров. Делим на два – 44, средний размер, то есть М. В этом Сталин явно не был великий.
Витебский район Задвинье. По улице Красина, в седьмом доме, некогда жил Наум Вульфович Матусов. Человек, который «на глаз» создавал любую одежду. И костюмчик сидел. Отыскать фотографию портного Сталина с 1941-го по 1945 не удалось даже потомку.
75 лет назад дядю отца Якова Брауде хозяин «отблагодарил», по-своему, – отправил в лагерь. Возможно, дело в маршальском кителе с Потсдамской конференции. Все парадные изображения Сталина – плод фантазии определённых мэтров социалистического реализма.
Под открытым небом в Беларуси сохранились только бюсты единственного генералиссимуса СССР – на Аллее памятников в городе Свислочь и на «Линии Сталина». Встречают по одёжке. Этот белый китель, может быть, из тех вещей, в которых меняли мир.
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75-ть лет назад в СССР появился «Генералиссимус». Первым и последним это высшее воинское звание носил Иосиф Сталин. Ему и форму пошили, но вождь её так и не надел....
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