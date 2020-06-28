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День рождения ОНТ: телеканалу исполнилось 18 лет

28.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

День рождения ОНТ: телеканалу исполнилось 18 лет

Нам есть что показать! И так уже 18 лет. Наш телеканал на этой неделе отметил совершеннолетие. Но за эти годы случилось столько всего, что, кажется, – не одна жизнь прошла. Сегодня – цифры не врут – ОНТ самый популярный телеканал в белорусском медиа-пространстве. «Наши новости» смотрят чаще других новостных программ. А наш YouTube – самый крупный информационный ресурс в байнете! 240 миллионов просмотров и 367 тысяч подписчиков. Что ж, можно переходить к поздравлениям.

Подробности – в видео.


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Нам есть что показать! И так уже 18 лет. Наш телеканал на этой неделе отметил совершеннолетие. Но за эти годы случилось столько всего, что, кажется, – не одна жизнь...
 
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