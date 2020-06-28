О работе судебных исполнителей

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Суть работы судебного исполнителя — исполнить решение суда или другого уполномоченного органа (ГАИ, РОВД, МЧС). При этом, он должен действовать эффективно, грамотно и всегда в рамках закона.

Одна из эффективных мер воздействия на должника в исполнительном производстве — запрет на выезд из Республики Беларусь и временное ограничение права гражданина или ИП, являющегося должником, на управление механическими транспортными средствами. Данные меры принимаются в случае, если должник не исполняет либо уклоняется от исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, или если мер по обеспечению приведения в действие исполнительного документа, принятых судебным исполнителем, недостаточно для своевременного и полного исполнения исполнительного документа.

По общему правилу такие меры принимаются, когда без них исполнение будет затруднено или невозможно в судебном порядке, по заявлению взыскателя или представлению судебного исполнителя. Заявление (представление) о принятии мер по обеспечению приведения в действие исполнительного документа рассматривается в судебном заседании суда с извещением сторон исполнительного производства.

По результатам рассмотрения заявления (представления) о принятии мер по обеспечению исполнения исполнительного документа суд выносит определение, копии которого направляются сторонам исполнительного производства, судебному исполнителю.

Временное ограничение права должника-гражданина, в том числе ИП, должностных лиц должника-юридического лица по выезду из Республики Беларусь; временное ограничение права должника-гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, на управление механическими транспортными средствами могут быть приняты на срок не более чем до исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе. Данные меры принудительного исполнения также снимаются в судебном порядке.

Как пример: после возбуждения исполнительного производства должнику, гражданину Н., был предоставлен срок для добровольного исполнения, по истечении которого он не уплатил долг. Частично принятые судебным исполнителем меры по обеспечению исполнения исполнительного документа, предусмотренные статьей 60 Закона Республики Беларусь «Об исполнительном производстве», результата не принесли, должник уклонялся от уплаты долга. Судебным исполнителем было направлено в суд представление на должника Н. о временном ограничении права на выезд из Республики Беларусь и временном ограничении права на управление механическими транспортными средствами. Как результат — сумма задолженности погашена в течение 2 месяцев.

Наталья Жилко,

судебный исполнитель

отдела принудительного

исполнения Несвижского района.