ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

О работе судебных исполнителей

28.06.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Суть работы судебного исполнителя — исполнить решение суда или другого уполномоченного органа (ГАИ, РОВД, МЧС). При этом, он должен действовать эффективно, грамотно и всегда в рамках закона.
Одна из эффективных мер воздействия на должника в исполнительном производстве — запрет на выезд из Республики Беларусь и временное ограничение права гражданина или ИП, являющегося должником, на управление механическими транспортными средствами. Данные меры принимаются в случае, если должник не исполняет либо уклоняется от исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, или если мер по обеспечению приведения в действие исполнительного документа, принятых судебным исполнителем, недостаточно для своевременного и полного исполнения исполнительного документа.
По общему правилу такие меры принимаются, когда без них исполнение будет затруднено или невозможно в судебном порядке, по заявлению взыскателя или представлению судебного исполнителя. Заявление (представление) о принятии мер по обеспечению приведения в действие исполнительного документа рассматривается в судебном заседании суда с извещением сторон исполнительного производства.
По результатам рассмотрения заявления (представления) о принятии мер по обеспечению исполнения исполнительного документа суд выносит определение, копии которого направляются сторонам исполнительного производства, судебному исполнителю.
Временное ограничение права должника-гражданина, в том числе ИП, должностных лиц должника-юридического лица по выезду из Республики Беларусь; временное ограничение права должника-гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, на управление механическими транспортными средствами могут быть приняты на срок не более чем до исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе. Данные меры принудительного исполнения также снимаются в судебном порядке.
Как пример: после возбуждения исполнительного производства должнику, гражданину Н., был предоставлен срок для добровольного исполнения, по истечении которого он не уплатил долг. Частично принятые судебным исполнителем меры по обеспечению исполнения исполнительного документа, предусмотренные статьей 60 Закона Республики Беларусь «Об исполнительном производстве», результата не принесли, должник уклонялся от уплаты долга. Судебным исполнителем было направлено в суд представление на должника Н. о временном ограничении права на выезд из Республики Беларусь и временном ограничении права на управление механическими транспортными средствами. Как результат — сумма задолженности погашена в течение 2 месяцев.
Наталья Жилко,
судебный исполнитель
отдела принудительного
исполнения Несвижского района.


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суть работы судебного исполнителя — исполнить решение суда или другого уполномоченного органа (ГАИ, РОВД, МЧС). При этом, он должен действовать
 
Новости дня
Новости разные
 
Где в Минске источники чистой воды?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика