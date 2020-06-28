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Где в Минске источники чистой воды?

28.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Где в Минске источники чистой воды?

О том, что без воды никуда, мы и так знали. Это неорганическое соединение из двух атомов нам жизненно необходимо!

Где же взять воды в такой ситуации как сейчас? Родники, питьевые фонтанчики, колонки – всё это в Минске есть. И на первый взгляд найти их не составит труда. Обновляем пути к истокам.

Минчан обслуживают свыше 600 колонок, около 25 фонтанов и несколько питьевых фонтанчиков. Согласно карте родников Беларуси, мест, где можно напиться, в столице 21. Но не везде вода пригодна для питья – в 12 источниках она субъективно плохая. Некоторые из этого списка вообще закрыты или работают нерегулярно.

А вот два родника нанесены на кадастровую карту Минска. И качество воды в них гарантировано хорошее. Родник Крупецкий (православные его хорошо знают) в микрорайоне Веснянка, в 100 м от Храма Покрова Пресвятой Богородицы. И родник на правом берегу реки Лошица, недалеко от впадения в Свислочь рядом с заброшенной водяной мельницей. И от себя добавим ещё один известный объект питьевой фонтан и фонтан-купель на территории Храма-памятника Всех Святых по улице Калиновского.

Фото: https://ciclovivo.com.br/ 

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Теги: Минск
 
 
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О том, что без воды никуда, мы и так знали. Это неорганическое соединение из двух атомов нам жизненно необходимо! Где же взять воды в такой ситуации как сейчас?...
 
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