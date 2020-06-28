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Вы не поверите, но в Бресте жалуются на мутную воду из крана с неприятным запахом

28.06.2020 06:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Да, мы понимаем, что это похоже на нагнетание, но сигнал есть, а значит, надо реагировать. Вашему вниманию - рассказ читательницы, которая попыталась выяснить почему из крана с горячей водой вытекает что-то мутно-белое, да ещё и с запашком...

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Первое фото - иллюстрация, а дальше реальные, которые нам прислали, та что мутная - это горячая, а та что светлая холодная.

Здравствуйте. Качество воды, район ул. Я. Купалы, и 3-й Заводской переулок. Горячая как молоко, холодная нормальная.

Вы не поверите, но в Бресте жалуются на мутную воду из крана с неприятным запахом Вы не поверите, но в Бресте жалуются на мутную воду из крана с неприятным запахом

Позвонили на водоканал диспетчеру, там сказали - купите себе фильтры. Позвонили в сан. станцию, там сказали что у них выходные. Брестский зональный центр гигиены (дежурный) сказали обращайтесь на водоканал. но в водоканале нам уже сказали про фильтры, помните? Круг замкнулся. Что делать людям? Не мыться? Она мутная и (не)удачно пахнет. Что происходит с водой?

Вы не поверите, но в Бресте жалуются на мутную воду из крана с неприятным запахом Вы не поверите, но в Бресте жалуются на мутную воду из крана с неприятным запахом

После повторного звонка в водоканале сказали, что за качество горячей воды несёт ответственность котельное хозяйство. В итоге никто ни за что не несёт ответственности. Виноваты жильцы, что живут в Бресте. Виноваты хозяева квартиры, которые должны сами себе купить фильтры если хотят нормальную воду.

Чем же мы можем помочь? Только советом - постарайтесь не употреблять эту воду в пищу. Мыться, скорее всего, можно, так как подобный мутноватый оттенок придаёт воде большое скопление пузырьков, и если это воздух, тогда ничего страшного. Но вот как быть с жалобами на неприятный запах, тут сказать сложно, может быть просто показалось? Проверить-то мы не можем...

Вы не поверите, но в Бресте жалуются на мутную воду из крана с неприятным запахом

Вы не поверите, но в Бресте жалуются на мутную воду из крана с неприятным запахом

Вы не поверите, но в Бресте жалуются на мутную воду из крана с неприятным запахом Вы не поверите, но в Бресте жалуются на мутную воду из крана с неприятным запахом Вы не поверите, но в Бресте жалуются на мутную воду из крана с неприятным запахом Вы не поверите, но в Бресте жалуются на мутную воду из крана с неприятным запахом Вы не поверите, но в Бресте жалуются на мутную воду из крана с неприятным запахом
Вы не поверите, но в Бресте жалуются на мутную воду из крана с неприятным запахом Вы не поверите, но в Бресте жалуются на мутную воду из крана с неприятным запахом Вы не поверите, но в Бресте жалуются на мутную воду из крана с неприятным запахом Вы не поверите, но в Бресте жалуются на мутную воду из крана с неприятным запахом

Вы не поверите, но в Бресте жалуются на мутную воду из крана с неприятным запахом

 
Теги: Брест
 
 
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  Да, мы понимаем, что это похоже на нагнетание, но сигнал есть, а значит, надо реагировать. Вашему вниманию - рассказ читательницы, которая попыталась выяснить...
 
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