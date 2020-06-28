Источник материала: Новости Волковыска

26 июня состоялась онлайн-конференция участников партнерства пяти районов Гродненской области, в которой приняли участие председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Семеняко В.М., депутаты Палаты представителей Поконечный П.Л., Михалюк П.Р., сотрудники Программы поддержки Беларуси Федерального правительства Германии, представители Волковысского, Зельвенского, Свислочского, Слонимского и Щучинского районов.

От Волковысского района приняли участие заместитель председателя Волковысского райисполкома Татьяна Андрушкевич и депутат от Волковысского избирательного округа № 48 Павел Поконечный.

В ходе мероприятия принята «Дорожная карта» на 2020 год по формироваанию партнерского объединения пяти районов Гродненской области «5+» (далее — «ПО «5+»), обсужден проект партнерского Соглашения по созданию и функционированию «ПО «5+» и изучены потенциальные возможности Волковысского и Зельвенского районов по участию в сетевом региональном объединении.