26 июня
От Волковысского района приняли участие заместитель председателя Волковысского райисполкома Татьяна Андрушкевич и депутат от Волковысского избирательного округа № 48 Павел Поконечный.
В ходе мероприятия принята «Дорожная карта» на 2020 год по формироваанию партнерского объединения пяти районов Гродненской области «5+» (далее — «ПО «5+»), обсужден проект партнерского Соглашения по созданию и функционированию «ПО «5+» и изучены потенциальные возможности Волковысского и Зельвенского районов по участию в сетевом региональном объединении.