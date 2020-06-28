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Серьёзный грозовой фронт проходит рядом с Брестом. Впечатляющие фото и видео
28.06.2020 06:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сверкает знатно, и гром гремит - всё как всегда в грозу. Но ведь красиво, согласитесь?
Делимся с вами фото и видео, которые нам прислали, а если вы хотите добавить своё - контакты вас ждут в самом низу материала.
Севернее Бреста был сильный дождь с градом:
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Сверкает знатно, и гром гремит - всё как всегда в грозу. Но ведь красиво, согласитесь? Делимся с вами фото и видео, которые нам прислали, а если вы хотите добавить...
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