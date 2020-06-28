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Серьёзный грозовой фронт проходит рядом с Брестом. Впечатляющие фото и видео

28.06.2020 06:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сверкает знатно, и гром гремит - всё как всегда в грозу. Но ведь красиво, согласитесь?

Серьёзный грозовой фронт проходит рядом с Брестом. Впечатляющие фото и видео

Делимся с вами фото и видео, которые нам прислали, а если вы хотите добавить своё - контакты вас ждут в самом низу материала.

Серьёзный грозовой фронт проходит рядом с Брестом. Впечатляющие фото и видео

Серьёзный грозовой фронт проходит рядом с Брестом. Впечатляющие фото и видео

Севернее Бреста был сильный дождь с градом:

 
Теги: Брест
 
 
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  Сверкает знатно, и гром гремит - всё как всегда в грозу. Но ведь красиво, согласитесь? Делимся с вами фото и видео, которые нам прислали, а если вы хотите добавить...
 
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