Серьёзный грозовой фронт проходит рядом с Брестом. Впечатляющие фото и видео

Источник материала: Виртуальный Брест

Сверкает знатно, и гром гремит - всё как всегда в грозу. Но ведь красиво, согласитесь?





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Севернее Бреста был сильный дождь с градом: