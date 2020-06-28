«Систему надо менять!» Ремонты, которые не оправдали наших ожиданий, на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Работа рубрики « Доска позора » продолжается. Вот очередная порция фото читателей, в которых отражаются новые и старые проблемы благоустройства в наших городах и деревнях.

Скамейка на проспекте Дзержинского в Минске вернулась на свое старое место. ГП «Ремавтодор Московского района» пояснил, что прошлую скамейку просто украли.









Лестница в центре Орши, возле центрального рынка и центральной городской больницы. После спуска по ней можно попасть прямо к травматологу.









Лужесно (пригород Витебска). Когда из подвала дома № 2А по улице Лынькова вышел сантехник и сказал, что «система прогнила, ее надо менять», местные жители в последнюю очередь подумали о политике. У них и в самом деле беда с канализационными трубами — они гнилые и держатся на честном слове и проволоке. А жалуются люди на ЖЭУ города Витебска, которые не торопятся что-то отремонтировать.













А вот «ноу-хау» от электрика — изоляция соединений проводов дюбелями.





Минский район, поселок Юбилейный, улица Полевая, 3. Люди пишут, что крыльцо и пандус у первого подъезда в ужасном состоянии: «ступеней практически нет, люди постоянно подворачивают ноги».





Минск, улица Запорожская, 36. Жильцы из первого подъезда жалуются на «озеро» у входа в дом: «Просел грунт, асфальтовая дорога ниже уровня земли, войти/выйти из подъезда после и во время дождя, чтобы не намочить ноги, невозможно. Постоянные жалобы в службу ЖКХ 115 результатов не принесли. Да и входную дверь обещают поменять не первый год. Так и живем…»









Минск, остров Комсомольцев. Люди пишут, что здесь давно не было ремонта и место выглядит очень неухоженным.









Марьина Горка, улица Новая Заря, 38. Здесь взялись ремонтировать фасады: старую «шубу» сняли частично, поэтому после покраски дома выглядят довольно оригинально.









Жабинковский район, агрогородок Ракитница, улица 24-го съезда КПСС, 20, кв. 9. В квартире — потоп. Причина — ремонт крыши дома. Нам сообщают, что местные власти обещали в хорошую погоду перекрыть кровлю, но, похоже, с погодой не угадали.

Красносельск, улица Школьная, 10. Смотрите, какую основательную детскую песочницу сделали — из бетона!





Деревня Яловка. Так здесь выглядит ямочный ремонт.





Минск, улица Куприянова, 9. Дом поставили на капремонт, но работы ведутся крайне медленно. Люди пишут, что «рабочих нет, жильцы в полной разрухе, все инстанции кормят „завтраками“, но ничего не меняется! Ждем сантехников для замены стояков в квартирах уже 4 месяца!».

Минск. Пешеходные переходы через Сморговский тракт к гимназии № 34 (напротив домов № 3 и № 10). Проблема перейти дорогу появляется после дождей.





Брест, улица Защитников Отечества, 12. После ремонта швов и покраски подъезда стены и потолки начали протекать. Следовательно, ремонт был некачественный.









Могилев, набережная реки Днепр, возле памятника Воинам-интернационалистам. Горожане жалуются, что здесь напрочь отсутствует спуск для колясок к набережной, велосипедистам и мамам с колясками приходится объезжать через автомобильную стоянку.





Ильф и Петров в своем произведении «Золотой теленок» писали: пешеходов надо любить. В Гомеле пешеходов не то чтобы не любят, но и не сильно о них заботятся. В подтверждение тому нам выслали фото пешеходных переходов.

















Минск. После произведенных несколько лет назад «раскопок» и последующего ремонта асфальтового покрытия проход к гимназии № 74 между домами № 36 по улице Могилевской и № 11А по улице Артиллеристов даже после небольшого дождя превращается в «лягушатник». За прошедшее время покрытие несколько раз подправляли, но результат так и не улучшился.





Барановичи, улица Строителей. Дорога во дворы разбита настолько, что заехать удается далеко не каждой машине. Причем это продолжается уже почти 10 лет. Местный ЖЭС отвечает, что нет денег отремонтировать дорогу. Непонятно тогда, куда уходят наши налоги, если мы вынуждены каждый год менять подвеску. А в этом году ЖЭС решил, что даже траву у нас косить не обязательно.





Минск, жилой дом по улице Горецкого. Его вместе с благоустройством сдали в эксплуатацию чуть более двух лет назад. И вот жильцы видят, что вокруг дома застройщик (УКС Фрунзенского района) начал работы по прокладке инженерных сетей — водопровода. Люди возмущаются, что газон уничтожили, тропинку из асфальтогранулята — также, деревья (которых и так практически нет) — выкопали, часть парковки огородили и разобрали. Вопрос у людей: неужели все эти работы нельзя было выполнить сразу, до работ по благоустройству?









Витебск, рядом со СДЮШОР. Здесь делали пешеходную дорожку, но не доделали. Что помешало: «ковид», выборы или то, что деньги резко закончились? Или так и было задумано — строить частями?





А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.