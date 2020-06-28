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Единственный в России полицейский-корги ушел на пенсию
Источник материала: ОНТ
Единственный российский полицейский-корги ушел на пенсию. Об этом
Псу по кличке Рыжий девять лет. Корги провел на службе в транспортной полиции семь с половиной лет. Собака выявляла наличие у пассажиров запрещенных веществ.
На страницу корги в Instagram подписаны свыше 13 тысяч человек.
Фото: Instagram / corgi_police_dog
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Единственный российский полицейский-корги ушел на пенсию. Об этом говорится на странице собаки в Instagram. Псу по кличке Рыжий девять лет. Корги провел на службе в...
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