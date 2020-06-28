Новый Lamborghini разбили через 20 минут после покупки

Источник материала: Tut.by

В Великобритании новый суперкар Lamborghini Huracan Spyder попал в ДТП через 20 минут после покупки. Инцидент произошел недалеко от Уэйкфилда, пишет Autonews .



Фото: WYP Roads Policing Unit

Сообщается, что из-за неизвестной технической неисправности водитель спорткара был вынужден срочно остановиться на трассе, после чего в родстер врезался минивэн . В результате аварии владелец Lamborghini Huracan Spyder получил легкие травмы. По его словам, ДТП произошло спустя 20 минут после покупки суперкара.

Сам автомобиль в результате аварии получил серьезные повреждения. Сможет ли он быть восстановлен, пока неизвестно. Стоимость нового Lamborghini Huracan Spyder превышает 308 тыс. долларов.



Фото: WYP Roads Policing Unit

Ранее в Индии владелец нового Volkswagen Polo разбил машину сразу после ее покупки . Авария произошла через несколько секунд после того, как машина тронулась с места.