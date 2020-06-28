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Новый Lamborghini разбили через 20 минут после покупки

28.06.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Великобритании новый суперкар Lamborghini Huracan Spyder попал в ДТП через 20 минут после покупки. Инцидент произошел недалеко от Уэйкфилда, пишет Autonews.


Фото: WYP Roads Policing Unit

Сообщается, что из-за неизвестной технической неисправности водитель спорткара был вынужден срочно остановиться на трассе, после чего в родстер врезался минивэн. В результате аварии владелец Lamborghini Huracan Spyder получил легкие травмы. По его словам, ДТП произошло спустя 20 минут после покупки суперкара.

Сам автомобиль в результате аварии получил серьезные повреждения. Сможет ли он быть восстановлен, пока неизвестно. Стоимость нового Lamborghini Huracan Spyder превышает 308 тыс. долларов.


Фото: WYP Roads Policing Unit

Ранее в Индии владелец нового Volkswagen Polo разбил машину сразу после ее покупки. Авария произошла через несколько секунд после того, как машина тронулась с места.

 
 
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Из-за неизвестной технической неисправности водитель спорткара был вынужден срочно остановиться на трассе. После чего в родстер за 308 тысяч долларов врезался...
 
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