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Новый Lamborghini разбили через 20 минут после покупки
Источник материала: Tut.by
В Великобритании новый суперкар Lamborghini Huracan Spyder попал в ДТП через 20 минут после покупки. Инцидент произошел недалеко от Уэйкфилда, пишет
Сообщается, что из-за неизвестной технической неисправности водитель спорткара был вынужден срочно остановиться на трассе, после чего в родстер
Сам автомобиль в результате аварии получил серьезные повреждения. Сможет ли он быть восстановлен, пока неизвестно. Стоимость нового Lamborghini Huracan Spyder превышает 308 тыс. долларов.
Ранее в Индии владелец нового Volkswagen Polo разбил машину
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Из-за неизвестной технической неисправности водитель спорткара был вынужден срочно остановиться на трассе. После чего в родстер за 308 тысяч долларов врезался...
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