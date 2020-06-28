На контроле спортивные сооружения и детские дворовые площадки

Источник материала: Вороновская газета





С целью предотвращения и выявления нарушений требований законодательства по содержанию спортивных плоскостных сооружений и внутридворовых детских площадок, а также имеющихся проблем в обеспечении безопасных условий пребывания в Комитете государственного контроля Гродненской области с 25 июня по 30 июня работают телефоны «горячей линии» в г. Гродно: 8 (0152) 79-88-17 и 79-88-40.