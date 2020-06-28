|
На контроле спортивные сооружения и детские дворовые площадки
28.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С целью предотвращения и выявления нарушений требований законодательства по содержанию спортивных плоскостных сооружений и внутридворовых детских площадок, а также имеющихся проблем в обеспечении безопасных условий пребывания в Комитете государственного контроля Гродненской области с 25 июня по 30 июня работают телефоны «горячей линии» в г. Гродно: 8 (0152) 79-88-17 и 79-88-40.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С целью предотвращения и выявления нарушений требований законодательства по содержанию спортивных плоскостных сооружений и внутридворовых детских площадок, а...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)