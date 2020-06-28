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На контроле спортивные сооружения и детские дворовые площадки

28.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На контроле спортивные сооружения и детские дворовые площадки

С целью предотвращения и выявления нарушений требований законодательства по содержанию спортивных плоскостных сооружений и внутридворовых детских площадок, а также имеющихся проблем в обеспечении безопасных условий пребывания в Комитете государственного контроля Гродненской области с 25 июня по 30 июня работают телефоны «горячей линии» в г. Гродно: 8 (0152) 79-88-17 и 79-88-40.

 
Теги: Гродно
 
 
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С целью предотвращения и выявления нарушений требований законодательства по содержанию спортивных плоскостных сооружений и внутридворовых детских площадок, а...
 
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