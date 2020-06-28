Белстат: каждый четвёртый трудящийся в Беларуси – представитель молодежи

Источник материала: Полесская правда



Каждый пятый житель Беларуси относится к категории молодежи (15-30 лет), юношей больше, чем девушек. Такие данные приводятся в статистическом обзоре Белстата, приуроченном ко Дню молодежи.

В 2019 году (без учета данных переписи) в Беларуси молодежь составляла 1 828,6 тыс. человек, из них 937,4 тыс. — юноши и 891,2 тыс. — девушки.

Большинство — 1554,8 тыс. — проживает в городах, в Минске — 469,9 тыс. Среди регионов самая молодежная область Гомельская — 259,5 тыс. человек, далее идут Брестская — 256 тыс., Минская — 244,5 тыс., Витебская — 214,3 тыс., Могилевская — 193,9 тыс., Гродненская — 190,5 тыс.

Наиболее многочисленная возрастная группа — 25-30 лет: 482,1 тыс.

Если смотреть общую статистику занятости белорусов, то каждый четвертый работающий — молодой человек в возрасте 15-30 лет. Топ-5 молодежных сфер деятельности возглавляют, что неудивительно, IT-технологии. Доля людей до 30 лет, которые здесь трудятся, составляет 37,8%. Впрочем, среди занятых в сфере услуг по временному проживанию и питанию доля молодежи немногим меньше — 37,6%. В финансовой и страховой деятельности молодые кадры составляют 32,3%, в оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов — 31,5%, в строительстве — 21,4%.

Молодежь активно участвует в волонтерском движении: 24,7% волонтеров — ребята в возрасте 15-30 лет. Большинство из них занимаются организацией спортивных, культурных и других мероприятий.

В 2019 году в брак вступили 40,6 тыс. девушек и 36 тыс. парней. Молодежь все чаще предпочитает откладывать создание семьи на более поздний срок. Впрочем, 57,6% девушек предпочитают вступать в брак в период 20-25 лет, 60,6% парней — в возрасте 25-30 лет.

В прошлом году у молодых женщин родились 53 тыс. детей, из них 88,5% — в зарегистрированном браке.

Молодежь ведет активный образ жизни: физической культурой и спортом занимаются 45,6%. При этом юношей немного больше. И, конечно, возрастная группа до 30 лет — самые активные пользователи интернета.