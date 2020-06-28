Рецепт необычных кабачковых оладий с апельсиновой цедрой и мятой

Источник материала: Tut.by

Оладьи из кабачков могут быть разными. Это блюдо можно превратить в десерт, если добавить сахар, апельсиновую цедру, мяту и кедровые орешки.

Для таких оладий желательно выбирать молодые кабачки с тонкой кожицей. Если шкурка грубая, обязательно ее срежьте.

Ингредиенты: 400 г. кабачков;

2 яйца;

3 веточки мяты;

150 г. муки;

40 г. кедровых орехов;

1 ст.л. сахара;

1 ст.л. мелко натертой апельсиновой цедры;

щепотка соли;

3 ст.л. растительного масла.





Как готовим:

Натрите кабачки на крупной терке, хорошо отожмите. Мяту мелко порубите. Смешайте натертые кабачки, мяту, яйца и кедровые орехи. Добавьте муку, натертую цедру апельсина, сахар и щепотку соли. Сформируйте из получившейся смеси небольшие оладьи, обжарьте их на разогретом растительном масле с двух сторон на среднем огне.

Кабачковые оладьи с апельсином перед подачей посыпьте сахарной пудрой. Подавайте вместе с джемом и сметаной.