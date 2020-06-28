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Рецепт необычных кабачковых оладий с апельсиновой цедрой и мятой
Источник материала: Tut.by
Оладьи из кабачков могут быть разными. Это блюдо можно превратить в десерт, если добавить сахар, апельсиновую цедру, мяту и кедровые орешки.
Для таких оладий желательно выбирать молодые кабачки с тонкой кожицей. Если шкурка грубая, обязательно ее срежьте.
Ингредиенты:
Как готовим:
Кабачковые оладьи с апельсином перед подачей посыпьте сахарной пудрой. Подавайте вместе с джемом и сметаной.
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Оладьи из кабачков могут быть разными. Это блюдо можно превратить в десерт, если добавить сахар, апельсиновую цедру, мяту и кедровые орешки
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