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Рецепт необычных кабачковых оладий с апельсиновой цедрой и мятой

28.06.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оладьи из кабачков могут быть разными. Это блюдо можно превратить в десерт, если добавить сахар, апельсиновую цедру, мяту и кедровые орешки.

Для таких оладий желательно выбирать молодые кабачки с тонкой кожицей. Если шкурка грубая, обязательно ее срежьте. 

Ингредиенты:

  • 400 г. кабачков;
  • 2 яйца;
  • 3 веточки мяты;
  • 150 г. муки;
  • 40 г. кедровых орехов;
  • 1 ст.л. сахара;
  • 1 ст.л. мелко натертой апельсиновой цедры;
  • щепотка соли;
  • 3 ст.л. растительного масла.


Как готовим: 

  1. Натрите кабачки на крупной терке, хорошо отожмите. Мяту мелко порубите.
  2. Смешайте натертые кабачки, мяту, яйца и кедровые орехи. Добавьте муку, натертую цедру апельсина, сахар и щепотку соли.
  3. Сформируйте из получившейся смеси небольшие оладьи, обжарьте их на разогретом растительном масле с двух сторон на среднем огне.

Кабачковые оладьи с апельсином перед подачей посыпьте сахарной пудрой. Подавайте вместе с джемом и сметаной.

 
 
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Оладьи из кабачков могут быть разными. Это блюдо можно превратить в десерт, если добавить сахар, апельсиновую цедру, мяту и кедровые орешки
 
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