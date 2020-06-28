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Эти спортсмены уникальны. Они были хороши в нескольких видах спорта

28.06.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

28 июня 49 лет исполняется бывшему вратарю сборной Франции по футболу Фабьену Бартезу. В 2007-м году он завершил карьеру, но не ушел из спорта. SPORT.TUT.BY предлагает вспомнить спортсменов, которые были хороши сразу в нескольких видах.

 
 
 
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SPORT.TUT.BY предлагает вспомнить спортсменов, которые были хороши сразу в нескольких видах.
 
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