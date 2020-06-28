Выпускник Плещицкой школы победил в международном молодёжном конкурсе рекламы «Золотой колос»

Источник материала: Полесская правда



О подведении итогов и награждении победителей II Международного молодежного конкурса рекламы, который проводился на базе факультета бизнеса и права УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» корреспонденту pinsknews.by рассказали преподаватели УО БГСХА Владимир Редько и Светлана Артеменко.

– В рамках празднования 180-летия старейшего вуза страны – Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии – проводился II Международный молодежный конкурс рекламы «ЗОЛОТОЙ КОЛОС» («GOLDEN WHEATS») среди учащихся и студентов вузов.

Мероприятие проходило на базе кафедры маркетинга факультета бизнеса и права, которая в середине 1990-х одна из первых в Республике Беларусь начала подготовку студентов по специальности «Маркетинг». Целью проведения конкурса является развитие творческих способностей студентов, учащихся колледжей и школ, приобретение и развитие навыков создания готовых продуктов рекламы и PR с целью закрепления теоретических знаний и накопления практического опыта работы в сфере маркетинговых коммуникаций.

Конкурс проводился в нескольких номинациях: наружная реклама, печатная реклама, интернет-реклама, презентация, упаковка. Участники могли выбрать любую тему: «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» – старейший вуз Республики Беларусь», «Моя альма-матер», «Моя профессия и специальность», «Моя семья», «Я люблю Беларусь», «Мой родны кут…», «Имею право…», «Служу Отечеству», «75-летие Победы», «Профилактика наркомании, курения, игрoмaнии, алкоголизма», «Зaщита окружающей среды», «Энерго- и ресурсосбережение», «Безопасность жизни», «Дорогой добрых дел» и др. Участникам необходимо было разработать собственный проект рекламного сообщения.

На конкурс было представлено более 400 работ в форме наружной и печатной рекламы, а также видеороликов и презентаций из 35 учебных заведений Беларуси, России, Туркменистана, Латвии и Польши.

Выпускник Плещицкой средней школы Николай Боричевский в номинации «Моя профессия и специальность» представил на конкурс работу «Моя профессия – агроном». Решением жюри конкурса в состав которого входило 15 человек из числа руководства академии, профессорско-преподавательского состава, представителей Горецкой районной организации РОО «Белая Русь» и специалистов-практиков в сфере аграрного маркетинга его работа была удостоена I места.

Представленный на конкурс рекламный буклет, раскрывающий социальное значение профессии агронома свидетельствует, что в Плещицкой средней школе учатся талантливые дети, которые не только успешно пополняют багаж знаний, но и активно участвуют в различных конкурсах и социальных проектах.

Во время подготовки и участия в данном конкурсе Николай проявил креативность, глубокое понимание профессии агроном, что отразилось в его победе на II Международном молодежном конкурсе рекламы «ЗОЛОТОЙ КОЛОС» («GOLDEN WHEATS»).

Оргкомитет конкурса выражает благодарность руководителю проекта — учителю высшей категории Плешицкой средней школы Н.В. Козирацкой за подготовку победителя конкурса.

Участие и победа школьника из Пинского района в международном молодежном конкурсе рекламы позволили убедиться в том, какие творческие, талантливые, неравнодушные к проблемам социума ребята живут и учатся в данном регионе. Николай не только проявил свой талант и креативность, но и показал умение понимать современные проблемы развития агробизнеса в нашей стране.

Желаем всем выпускникам школ г. Пинска и Пинского района высоких достижений в будущей профессиональной деятельности и приглашаем на учебу в старейший вуз Республики Беларусь ‑ Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию, предоставляющую современной молодежи образование европейского качества!